L'Algérie a clôturé la dernière phase avant le lancement effectif de la campagne de vaccination, prévu d'ailleurs, dans les tout prochains jours. Hier, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a annoncé l'enregistrement du vaccin russe «Sputnik V» par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Ce qui confirme que dès la réception du premier quota du vaccin russe, l'opération sera lancée. À ce propos, il y a lieu de préciser qu'une quantité de 500000 vaccins sera reçue dans, une première étape, et servira à la vaccination en priorité des corps du secteur de la santé et des autres secteurs stratégiques, les personnes âgées, ainsi que les patients atteints de pathologies chroniques. Les femmes enceintes, les personnes présentant une allergie aux composants du vaccin, ainsi que les enfants, ne seront pas concernés par la vaccination qui, faut-il le rappeler, demeure «non obligatoire». D'autres quantités et d'autres vaccins anti-Covid-19 seront reçus, progressivement, afin de permettre une continuité dans l'opération de vaccination.

Hasna Yacoub