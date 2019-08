Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a mis en exergue hier à Yokohama (Japon) le rôle «majeur et central» de l’Algérie en Afrique. Dans une déclaration à la presse, à l’issue de son entretien avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, en marge des travaux de la 7e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 7), Bedoui a mis en avant la place centrale de l’Algérie en Afrique, eu égard, a-t-il dit, à son expérience et aux passerelles qu’elle tend vers tous les pays du continent. «L’Algérie, qui a contribué à la formation de la ressource humaine africaine, contribue, aujourd’hui, à la mise en place de profonds et réels partenariats au service du développement en Afrique», a ajouté le Premier ministre. Il a fait savoir, dans ce sens, que «la présence constante de l’Algérie à de telles manifestations (Ticad 7) traduit sa volonté de hisser l’Afrique au niveau des aspirations de l’ensemble des Africains». Evoquant la Ticad, le Premier ministre, Bedoui, a souligné la volonté des grandes puissances de contenir les potentialités africaines, estimant que de telles rencontres offrent l’opportunité aux Africains de faire part de leurs ambitions et aspirations au développement et au progrès. Il a précisé que la séance du matin a justement permis d’exprimer les grandes ambitions des pays africains, en matière de développement et de progrès, dans des domaines tels que les ressources humaines, la sécurité et la stabilité, outre la dynamique économique et l’accompagnement de l’investissement par de grands pays, notamment le Japon. Cette volonté de développement s’est manifestée à travers l’Union africaine( UA), a ajouté Bedoui, rappelant le rôle de l’Algérie dans la dynamique de développement de l’Afrique. Il a affirmé, à ce propos, que le marché africain «existe aujourd’hui et entrera en activité».