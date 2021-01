Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé, jeudi, qu'étant l'un des pays les plus exposés à la cybercriminalité, «l'Algérie est capable, grâce à ses moyens juridiques et ses potentialités humaines et matérielles, de faire face aux différentes formes de cybercriminalité. L'opérateur public ‘'Algérie Télécom'' a créé un centre opérationnel de cybersécurité visant à contrer toutes les attaques électroniques ciblant l'ensemble des structures de l'entreprise», a indiqué M. Belhimer dans un entretien au site électronique Dzair News.

«La société Kaspersky a fait échouer 95 000 attaques électroniques contre notre pays, classé en 2018, 1er pays arabe et 14e au monde à être exposé aux attaques électroniques. Le site Facebook a démantelé, en novembre 2020, sept réseaux activant en faux comptes et pages dans cinq pays dont le Maroc». Le ministre a précisé que «cette guerre électronique ‘'malveillante'', connue de tous, est contrée au moment opportun et avec l'efficacité nécessaire par les médias nationaux publics et privés, en sus de la réponse des citoyens aux détracteurs de l'Algérie sur les réseaux sociaux». Belhimer a exprimé le souhait de voir les sites électroniques, qui seront créés, en vertu du décret exécutif, sur l'activité des médias sur Internet, participer «avec force» à la lutte contre les attaques électroniques contre l'Algérie et contre toute atteinte à la liberté et la dignité d'autrui. L'occasion était, pour le ministre, de rappeler l'éditorial de la revue El-Djeich dans son avant-dernier numéro, où il a été souligné que pour faire face aux plans hostiles qui ciblent le pays, «notre peuple doit prendre conscience de la réalité des objectifs cachés que certaines parties hostiles tendent à atteindre, et ce en s'unissant autour des dirigeants du pays pour leur mise en échec». Face aux plans subversifs ourdis aujourd'hui contre l'Algérie, Belhimer a affirmé que l'union des rangs et la conscience du peuple demeurent «l'enjeu sur lequel nous misons pour mettre en échec toute conspiration et renforcer le front interne».