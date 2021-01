Défis sécuritaires, économiques, crise sanitaire et révision de la Constitution ont été les principaux chapitres rapportés dans l'éditorial de la revue El Djeïch dans son dernier numéro, rendu public, jeudi dernier. L'auteur a donc souhaité revenir sur les évènements qui ont marqué l'année 2020. Une année pas comme les autres, en tout cas. L'auteur ne manquera pas non plus, de revenir sur la relation solide entre le peuple et son armée, qui mérite selon l'éditorialiste d'être saluée. L'auteur qualifie l'année 2020 de «période marquée par les tragédies et les menaces» et estime que «durant la nouvelle année, le monde tentera de panser les plaies, réparer ce qui a été mis à mal par la pandémie de coronavirus et faire face aux défis, en particulier économiques». Il a tenu à rappeler que «comme pour le reste du monde, notre pays n'a pas été épargné par l'épidémie. Cependant, il a réussi à y faire face et à minimiser ses incidences - comparativement à nombre de pays de par le monde - grâce à la conjugaison des efforts de toutes les parties et à la gestion efficace par l'Etat algérien, au suivi assuré par le système de santé et au haut degré de conscience des citoyens qui méritent tout le respect et la gratitude pour leur engagement envers toutes les mesures sanitaires prises par les hautes autorités du pays». Dans ce contexte, il souligne que « le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit, avant son retour au pays, depuis son lieu de convalescence, en Allemagne, le gouvernement d'acquérir le vaccin adéquat anti-Covid-19 et de lancer la campagne de vaccination dès le début de l‘année 2021». Dans son éditorial, l'auteur revient aussi sur l'un des plus importants évènements ayant marqué l'Algérie en 2020, à savoir « le référendum pour révision de la Constitution en novembre de l'année écoulée». Pour l'auteur, «ce référendum a épargné à notre pays d'être confronté à des problématiques hasardeuses et qui lui permettra de se consacrer véritablement au développement national». Un développement, a-t-il jugé, «impliquant réellement les jeunes et la société civile dans le processus de construction et d'édification, lui donnant ainsi la possibilité de contribuer à l'avènement du changement global et, par là-même, de promouvoir la société à tous les niveaux, si tant est que la réalisation de la stabilité permanente de notre patrie et du bien-être de notre société n'est ni difficile ni impossible». « Les efforts consentis par les unités de l'Armée nationale populaire avec bravoure, couronnés à chaque fois par la neutralisation d'un nombre de terroristes et la récupération de munitions et d'armes destinées à la base pour nuire à la stabilité de notre pays, en plus de la restitution de fonds versés comme rançons aux terroristes, ce qui concorde avec l'approche algérienne relative à la lutte antiterroriste». Il a été également question, a-t-il indiqué de «mettre en échec des opérations d'introduction de quantités importantes de drogues, à travers nos frontières Ouest.

Sur un autre chapitre, l'auteur de l'éditorial assure, par ailleurs, que «l'ANP continuera de faire face aux défis sécuritaires accélérés prévalant dans notre environnement géographique et de faire échec à toutes les tentatives subversives ennemies et à leurs espoirs», ne manquant pas d'affirmer qu' « elle est prête au sacrifice, forte de son puissant arsenal et de ses unités qualifiées et, avant cela, de la détermination de ses éléments, qu'aucune menace ni aucune alliance ne saurait intimider parce que, en toute simplicité, ils portent l'Algérie dans leur coeur et croient en la doctrine de leur armée». Pour lui, il s'agit d' «hommes qui ne renient pas leur histoire et leurs frères, attachés à leurs principes immuables qui ne sauraient faire l'objet d'un quelconque marchandage, se tiennent aux côtés des faibles, soutiennent tous les opprimés épris de liberté et demeureront éternellement fidèles aux sacrifices de leurs ancêtres». Pour l'auteur «notre armée est un puissant soutien du peuple et ce dernier constitue sa profondeur stratégique et son vivier humain inépuisable». L'essentiel est que le peuple algérien, dans tout le pays et à travers le monde, en est pleinement conscient, comme il est fermement convaincu que son armée demeurera un bouclier solide et une force de dissuasion contre toute menace ou même la moindre intention de la part de quelques parties que ce soit ou alliances. Aussi, toute intention de porter atteinte à la sécurité, à l'intégrité et à la souveraineté de notre chère patrie, l'Algérie, est illusoire, bien plus, un mirage», a souligné l'éditorialiste, avant de souhaiter bonne année, bonheur et prospérité pour le pays