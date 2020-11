Los de son intervention, au terme de la séance plénière consacrée au vote sur le projet de loi de finances et celui de la prévention et de la lutte contre les crimes d'enlèvement de personnes, le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a tenu à souhaiter au chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune «un prompt rétablissement et un retour imminent au pays en vue de poursuivre l'édification de l'Algérie nouvelle».

Il a aussi réitéré les prochaines étapes et échéances inscrites dans l'agenda du chef de l'Etat: «L'Algérie connaîtra des étapes décisives qui permettront de renouveler les institutions de l'Etat et de redonner la parole au peuple, à travers la révision de la loi électorale suivie de l'organisation d'élections législatives et locales pour parachever le renouvellement, horizontal et vertical, des institutions de l'Etat», a-t-il rappelé.

Salah Goudjil, numéro deux de l'Etat algérien, dénonce aussi «le complot» ourdi de l'extérieur contre l'Algérie: certaines parties, qualifiées de trompettes «exploitent la maladie du président de la République pour mener, depuis l'étranger une guerre contre l'Algérie et échafaudent des scénarii», a-t-il dit. Dans ce contexte, il appelle les hommes sincères à unir «leurs forces pour faire face à cette campagne, comme un seul homme». Il n'a pas manqué également de rendre hommage à l'ANP qui, souligne-t-il, «défend la stabilité et la sécurité du pays et c'est la raison pour laquelle elle est aujourd'hui la cible des attaques...».

Sur un autre plan, il a indiqué que «l'Algérie soutient en permanence les causes justes et se tient aux côtés des peuples qui revendiquent et luttent pour leur libération, à l'instar du peuple sahraoui qui est en droit de décider librement de son sort, conformément aux chartes internationales».

Tout en dénonçant l'ouverture par certains pays de consulats dans la ville occupée de Laâyoune, il a soutenu: «Nous n'avons pas de problème avec le Maroc, mais celui-ci a un problème avec le Sahara occidental et le peuple sahraoui a le droit de choisir entre l'indépendance ou rester avec le Maroc».

En évoquant la cause palestinienne, il a exprimé «son étonnement face à l'empressement pour la normalisation avec l'entité sioniste», citant à ce titre l'ouverture de certains consulats de pays arabes auprès de l'entité sioniste.

D'autre part, concernant la crise libyenne, il a rappelé la position officielle de l'Algérie, qui «est favorable à une solution nationale par un dialogue inter libyen à cette question».

Par ailleurs, le PLF, adopté par les deux chambres du Parlement prévoit de recourir indirectement au financement non conventionnel. Outre l'utilisation d'une partie des provisions constituées par la Banque d'Algérie, au titre de risque de change pour financer le déficit budgétaire record, le gouvernement procédera aussi bien au placement d'une partie des fonds propres de la Banque d'Algérie en bons du Trésor qu'au rachat d'importants crédits bancaires communs et au refinancement des bons du Trésor émis, en contrepartie du rachat de ces crédits bancaires communs.