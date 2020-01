Est-ce le bout du tunnel pour le secteur de la pomme de terre? À en croire les déclarations du P-DG du Groupe de valorisation des produits agricoles GVAPRO, Belhanini Mustapha, qui s’exprimait hier à Alger, «l’Algérie est en train de gagner la bataille de l’autosuffisance en semences de pomme de terre,» a-t-il affirmé, précisant que « le pays se passera définitivement de l’importation de semences de pomme de terre en 2022.»

Intervenant lors d’une conférence de presse animée hier au siège de son groupe: Belhanini Mustapha a retracé les avancées remarquables relevées par les laboratoires de son groupe pour la production de semence locale de pomme de terre, à l’instar de l’EPE/SPA Sagrodev Guelel-Sétif.

De prime abord, le P-DG de Gvapro dira que « le processus de multiplication de production de plusieurs variétés de semences de pomme de terre, entamé par le laboratoire de Guellal-Setif, connaît une avancée considérable, notamment avec le pari réussi de la production de 1 500 000 mini tubercules de type G ‘’ 0 ‘’.»

«Un produit sensible et stratégique », poursuit-il pour « faire épargner davantage d’argent public, estimé à quelque 80 millions d’euros.»

Plus explicite, le P-DG de la Gvapro, dira « qu’avec la réussite de la production, les différentes générations, à savoir, la «G1», la «G2», la «SE» et le «E», nous ambitionnent maintenant à ne plus importer de semences de pomme de terre, sachant que nous en importons 120 tonnes.»

Poursuivant, le P-DG de Gvapro, a indiqué que « l’Algérie ambitionne de réduire progressivement les quantités importées de semences de pomme de terre pour atteindre l’autosuffisance et par conséquent à cesser complètement l’importation d’ici à 2022.»

L’intervenant a estimé « réalisable » ce défi, (se passer définitivement de l’importation de semences de pomme de terre en 2022), en affirmant que « 80% des semences sont produites localement et qui sont vendues aux agriculteurs à 60 DA le kg. » « Les prix des semences produites localement vont réduire considérablement les dépenses des producteurs qui se plaignent de la hausse du prix des semences de pomme de terre importées, proposées à des prix exorbitants pouvant atteindre les 180 DA le kg » a-t-il d’avantage précisé.

Dans ce sillage, le P-DG de Gvapro a indiqué que « nos produits sont de qualité saine et marchande, avec un niveau de rendement appréciable, pouvant atteindre les 400 quintaux par hectare. Par ailleurs, le même responsable a tenu à préciser que « l’Algérie peut dégager actuellement un excédent de 200.000 tonnes de semences à partir des laboratoires de Sagrodev et des différents établissements qui sont en train de nous réaliser les différentes générations. »

Cela avant de faire savoir que « nos produit attirent déjà l’intention de plusieurs pays du continents à l’instar du Mali et du Sénégal,» a-t-il conclu.