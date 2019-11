«Les crimes économiques commis par la bande de mafieux qui ont géré le pays ces dernières années est digne des plus grands plans de destruction. Il faut que le peuple prenne conscience que l’élection du 12 décembre prochain, est particulière et représente la victoire de l’Algérie et sa sortie de la crise qui la ronge, et l’indépendance du peuple de la soumission », c’est ce qu’a déclaré, jeudi dernier, le candidat à la présidentielle, Abdelaziz Belaïd à partir de la wilaya de Djelfa. Indiquant avec force qu’« il est temps d’ouvrir les horizons pour les jeunes compétences du pays, pour construire une République basée sur l’indépendance de la justice, sur des institutions fortes de la légitimité populaire et surtout sur le respect des élus et le respect de la décision du peuple».

Dans ce sens, Abdelaziz Belaïd a tenu, après avoir évoqué les capacités de développement agricole et pastoral de la région, à signifier la nature du danger qui guette le pays « l’Algérie est en danger et on est en train de jouer avec le feu, si nous restons dans cette situation, sans président et sans institutions. Nous devons dialoguer, accepter nos divergences d’opinion, car nous avons montré que nous sommes contre la violence et prêts à nous serrer les coudes, alors ne laissons pas cette opportunité unique de redresser le pays, nous échapper». Avec la même intensité dans le discours, Abdelaziz Belaïd, a donné lors de son meeting dans la wilaya de M’sila, hier, la priorité au secteur de l’éducation et de l’enseignement, soulignant qu’ «un projet de société pour la construction d’un Etat fort, commence par un projet fiable et une politique efficiente en matière d’éducation et d’enseignement ». Revenant sur la situation générale du pays, et évoquant avec amertume les erreurs du passé, «nous avons échoué dans l’édification d’une société équilibrée, car l’ennemi d’hier et celui d’aujourd’hui, ne sont autres que la corruption et la bureaucratie, qui ont permis à certains milliardaires de la capitale de s’emparer de toutes les richesses du pays, et ont ouvert le chemin, à leurs disciples au niveau local, d’où l’ampleur du prejudice ». Rappelant que « la vague de contestation du 22 février est une aubaine divine, qui a permis au peuple de détruire la pyramide de la corruption, avant que le pays soit vendu aux enchères internationales.