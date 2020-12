Fin des spéculations et des scénarii les plus invraisemblables servis à satiété par certains médias on-line et les réseaux sociaux à partir des capitales occdentales. Dans une allocution adressée, hier, au peuple, le président Abdelmadjid Tebboune a rassuré les Algériens quant à son état de santé et à l'avenir du pays. Légèrement amaigri, Abdelmadjid Tebboune a paru en meilleure forme que ne le décrivaient ceux qui le donnaient inapte pour huit mois ou même mort. L'apparition du président revêt une grande symbolique. Elle est de nature à rassurer sur la continuité de l'Etat et surtout mettre fin au sentiment de vitrification et d'immobilisme des institutions. En matière de communication, il faut dire que le président a réussi un grand coup médiatique. Un message court, des idées ramassées et pour les spécialistes en communication, c'est exactement ce qu'il fallait en cette période de diète de la parole présidentielle. Le chef de l'Etat a résumé, en cinq minutes, la situation interne, régionale et les chantiers qu'il compte poursuivre. En somme, Tebboune a dérouillé la suite de programme et des engagements qu'il a pris durant la campagne électorale.

Abdelmadjid Tebboune a d'abord assuré que son absence ne signifiait pas qu'il s'est détaché de l'actualité du pays. Bien au contraire, il a affirmé, suivre les événements de très près et que cela ne l'a pas empêché de donner les instructions à partir d'Allemagne où il poursuit sa convalescence, qui devra durer «deux ou trois semaines avant de rentrer au pays».

Dans le vif du sujet, le président de la République a évoqué la loi électorale en cours d'élaboration. Pour le président, l'élaboration de cette loi doit intervenir dans les 10 ou 15 jours à venir. Le 19 septembre dernier, Tebboune a installé la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral et il s'est «engagé à ce que l'Etat prenne en charge le financement de la campagne électorale des jeunes candidats». Un chantier grandiose tient à coeur au président pour qu'il l'évoque comme une des priorités lors de son allocution. Le deuxième thème abordé par le président avait trait à la situation qui prévaut au niveau régional. «L'Algérie est inébranlable», a-t-il affirmé avant d'insister: «L'Algérie bien plus forte que certains ne pourraient le penser.» Il a ajouté qu'elle «restera toujours debout grâce à son grand peuple, à sa vaillante armée, héritière de l'Armée de Libération nationale et aux institutions de l'Etat». Le chef de l'Etat faisait évidemment allusion à la violation du cessez-le-feu par l'armée marocaine dans la zone tampon de El Guergarat ainsi que cette fièvre à la normalisation avec Israël qui a gagné certains pays arabes dont le Maroc et d'autres du Golfe. Il a ensuite abordé les questions sociales internes au pays dont la rentrée sociale, la rentrée universitaire et la situation sanitaire qui connaît une nette baisse des contaminations. Dans une note adressée directement au ministre de l'Intérieur et aux walis, Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la prise en charge des citoyens dans les zones d'ombre en cette période hivernale et plus particulièrement les repas chauds et le transport scolaire pour les écoliers. L'intervention du chef de l'Etat arrive à point nommé. Elle intervient dans un contexte de graves menaces sur le pays surtout depuis que le Maroc a officiellement pactisé avec l'entité sioniste. «Tenez-vous prêts!», a alerté l'état-major de l'armée, quelques jours avant l'annonce de cette normalisation. Avant-hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a emboîté le pas affirmant que «les sionistes sont à nos frontières!». Pour réaffirmer, encore une fois, la force de l'Algérie qui reste toujours debout, le président de la République a décliné un passage de Abderahmane Al Taâlibi, le Saint patron d'Alger: «L'Algérie est fascinante par ses différentes situations. Le mal ne dure pas pour son peuple. À chaque fois qu'elle est touchée par une épreuve ou une difficulté, un salut divin vient à son secours.»