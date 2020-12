L'Expression: Les guerres se font désormais à distance. C'est-à-dire sur Internet. Pensez-vous que la dernière passe d'armes entre hackers algériens et marocains constitue les prémices d'une guerre électronique entre les deux pays?

Docteur Arslan Chikhaoui: Effectivement, nous sommes en train d'assister à une nouvelle forme de guerre. Néanmoins, il faut savoir que ce concept n'est pas nouveau à travers le monde. Il remonte à la fin de la Guerre froide et la chute du mur de Berlin. Il s'agit d'un transfert du théâtre des opérations, d'un espace réel à un espace virtuel. Ce qui se passe actuellement avec le voisin marocain est, en effet, une cyberguerre. Elle entre dans cette nouvelle logique de guerre à distance, où aucune balle n'est tirée avec des dégâts aussi importants qu'une guerre classique. Ces dernières ont donc été remplacées par des guerres intelligentes. Car, les cybers affrontements sont moins coûteux, nécessitent moins de moyens humains et matériels et surtout elles font zéro mort! Ce qui fait que les pays de par le monde ont créé de véritables armées pour parer à ce type d'hostilité. Elles ne sont pas composées uniquement de technologues ou informaticiens. Mais toute une logistique humaine. Comme dans une véritable armée, il y a différents profils avec des stratèges qui connaissent parfaitement les arts de la guerre. La Chine a, par exemple, une armée de 9600 personnes dédiées à la cyberguerre. Pour dire que la cybersécurité est un enjeu majeur pour les nations.

Quels sont les types d'attaques auxquelles il faut s'attendre?

D'abord, il faut comprendre que ces attaques sont faites via Internet. Elles ciblent les institutions de l'État, entreprises, ONG, et même des particuliers. Il s'agit pour ces derniers d'attaques personnelles quand ils représentent une voix qu'il faut contenir. Ces attaques se font généralement par ce qu'on appelle les dénis de service. C'est-à-dire on s'infiltre chez vous. Aujourd'hui, il existe cinq types d'attaques. La première est la propagande et la désinformation. Cela se fait généralement par des messages politiques à des moments bien précis pour créer de la confusion au sein des populations. Il y a aussi les attaques de vandalismes. Il s'agit de défigurer les pages de sites Web, comme on fait avec «la bataille» entre hackers algériens et marocains à laquelle on a assisté en fin de semaine dernière. Le troisième type d'attaque est l'espionnage politique ou industriel. Il a pour but de «voler» des données via des chevaux de Troie introduits dans les systèmes d'information. Enfin, il y a le sabotage d'équipements afin de conduire à leur arrêt. Elles visent les ordinateurs, satellites, moyens de télécommunication... Cela afin de rendre le pays attaqué plus vulnérable. Pour le moment, l'Algérie n'est concernée que par les trois premiers types d'attaques. Car, nous avons, ce qui dans ce type de situation peut être considéré comme un avantage, un retard dans la dématérialisation, notamment de nos services publics.

Pouvez-vous nous donner des exemples, de cette guerre électronique, à travers le monde?

Ça tombe bien que vous me posiez cette question. Car, j'ai moi-même assisté à une des premières grandes cyberattaques dans le monde. C'était le 24 mars 1999, dernier samedi du mois. Début de printemps et du week-end, c'est-à-dire jour de grande affluence sur les transports aériens. D'un seul coup, tout le transport aérien japonais est arrêté! 1600 vols cloués au sol. Une attaque informatique avait bloqué tous les systèmes. J'étais à l'aéroport de Tokyo, je me rappelle que cela avait duré 24 h avant le retour à la normale. Autres exemples, la guerre du Golfe, ou celles en Syrie ou en Libye. Il s'agit de guerres classiques mais elles ont été précédées de cybersattaques pour rendre ces pays sourds et muets. Cela en bloquant leurs systèmes de télécommunications, leur défense aérienne ainsi que leurs avions cloués au sol. Il y a aussi l'attaque qui avait ciblé l'Estonie en 2007. Ce petit pays de la mer Baltique, qui est ultra-dématérialisé, a été complètement bloqué durant plusieurs jours à cause d'une cyberattaque. Il s'agit là de quelques exemples d'une guerre aux conséquences désastreuses. Ce n'est pas un jeu comme certains peuvent l'imaginer, mais de vraies guerres.

Vous commencez à nous faire peur, l'Algérie est-elle prête à faire face à ce type de menaces?

Oui, oui et oui! L'Algérie a les moyens de se protéger contre ce type d'attaque et même riposter. Elle est parée à ce genre de guerre, avec notamment des effectifs bien formés pour faire face à ces menaces. Néanmoins, on doit toujours rester sur nos gardes car dans ce monde les choses évoluent très vite. On doit rester au diapason de ce qui se fait. Toutefois, connaissant les compétences dont nous disposons, ce point ne m'inquiète pas. Par contre, le grand défi maintenant est de préparer l'opinion publique à cette guerre qui peut arriver à n'importe quel moment. Surtout que les attaques sont surtout psychologiques. On doit réveiller les esprits sur cette réalité que nous vivrons tôt ou tard. Comme avec les menaces sanitaires, les Algériens doivent être prêts à faire face à ce type de menaces. Ce rôle de sensibilisation prévaut à nos institutions ainsi que notre société civile. Ils doivent collaborer ensemble pour préparer le front interne à ces nouvelles guerres...