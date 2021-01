L'Algérie est sollicitée encore une fois pour jouer son rôle dans la résolution de la crise libyenne. C'est ce qu'a conclu le centre de dialogue humanitaire (HD Centre).

Le responsable du centre de dialogue humanitaire, le directeur général David Harland, a déclaré que «l'Algérie qui joue un rôle très responsable et très indépendant, peut rassurer les Libyens sur le fait que l'accord du cessez-le feu signé le 23 octobre dernier est sûr et capable de mener à la stabilité en Libye», et d'ajouter «c'est le moment pour l'Algérie de jouer un rôle clé et pousser les parties en conflit dans la dernière ligne droite du processus politique en Libye. L'Algérie fait de grands efforts pour rester neutre et laisser les Libyens résoudre eux-mêmes la crise», a-t-il martelé.

Cette déclaration émane d'un responsable d'un centre connu par ses travaux et études stratégiques objectifs et d'une neutralité avérée.

Au niveau régional, les protagonistes de voisinage reconnaissent que l'Algérie dispose de caractéristiques et de l'aura diplomatique pour assurer une médiation fructueuse entre les parties en conflit en Libye. Les interférences et le jeu scabreux des forces exogènes, à savoir l'Otan et ses représentants potentiels ont montré que ces derniers ne veulent pas d'un règlement pacifique de la crise libyenne dans le cadre d'un dialogue inclusif entre les frères libyens.

D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le responsable du centre du dialogue humanitaire, David Harland, emploie la même approche et démarche de la diplomatie algérienne et sa position dans le règlement du conflit libyen. Dans ce sens, le directeur général du centre de dialogue humanitaire à indiqué que «les pays présents et ceux qui s'ingèrent en Libye doivent soutenir le processus de dialogue en Libye comme le fait l'Algérie», et d'ajouter «l'idée de Guterres est bonne en ce sens qu'elle va augmenter la confiance auprès des Libyens», a-t-il mentionné.

L'approche algérienne est soutenue par ceux qui considèrent que le dialogue inclusif est la seule voie et issue susceptible d'asseoir une solution concrète et réalisable quant à la crise libyenne qui perdure et qui persiste, c'est le cas du conseiller spécial chargé de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique auprès de HD Center, Oumaia Sedik, qui a soutenu et appuyé la démarche algérienne sur la crise libyenne en signalant que «les pays voisins de la Libye doivent jouer un rôle de premier rang dans la consolidation du processus de dialogue. l'Algérie est capable de jouer ce rôle clé et sauver la situation», a-t-il affirmé.

Le centre de dialogue humanitaire a affirmé que ses analyses et son constat quant à la solution de la crise libyenne convergent beaucoup avec l'approche algérienne en précisant qu'«il y a une grande convergence des points de vue du HD Centre et l'approche algérienne en ce qui concerne la nécessité d'aider les Libyens à résoudre la crise», et d'ajouter «les entretiens menés jusqu'ici avec les responsables algériens ont permis d'évaluer le processus de dialogue

en vigueur et de repérer les manquements auxquels il faut remédier. Les discussions que nous avons eus aujourd'hui avec les responsables algériens nous ont permis aussi de s'entendre sur un canal de communication susceptible de renforcer la solidarité et la concertation avec les Libyens, afin de résoudre la crise et recouvrer la souveraineté nationale libyenne», note-t-on.

Le responsable du centre de dialogue humanitaire a interpellé les protagonistes dans le conflit libyen de saisir l'opportunité qu'offre l'Algérie quant au règlement de la crise libyenne. Autrement la situation risque de prendre une tournure encore plus grave et dramatique que celle qui prévaut actuellement. À ce propos, le centre de dialogue humanitaire à conclu que «Les Libyens ont intérêt à saisir le processus en cours, car à défaut la porte sera ouverte à tous les scénarios dont le retour à la guerre», souligne-t-on.

L'Algérie a depuis le déclenchement de la crise libyenne essayé de faire prévaloir la solution intrinsèque entre les Libyens dans le cadre d'un dialogue inclusif entre les parties en conflit sans ingérence des autres forces étrangères dans la situation en Libye.