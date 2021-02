Les relations avec l'Algérie, la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et la sécurité au Sahel et en Afrique. Ce sont les trois thèmes, d'une brûlante actualité, qui ont été abordés, sans concession par John Bolton, ancien conseiller à la Sécurité nationale des Etats- Unis. «Les Etats-Unis ont d'excellentes relations de coopération avec l'Algérie sur tout un éventail de questions, c'est un partenaire stratégique, nous voulons tous la stabilité en Afrique du Nord et dans la région méditerranéenne», a déclaré ce poids lourd de la politique américaine, dans un entretien accordé au Centre algérien de diplomatie économique (Cade), plaidant pour le renforcement de la coopération antiterroriste entre les deux pays.

Commentant la décision de l'ancien président Trump de reconnaître la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, Bolton a trouvé que «c'était une grave erreur, à bien des égards, et j'espère que cela n'a pas d'effet négatif durable sur les relations américano-algériennes». Il souligne dans le même registre que «le renversement d'une politique américaine de longue date n'était pas une bonne idée () surtout quand il s'agit d'un problème qui affecte la Sécurité nationale de l'Algérie».

John Bolton a déploré le fait que ni l'Algérie ni la Mauritanie n'ont été consultés, et a assuré que la décision de Donald Trump constitue une menace pour la stabilité de la région. Quand c'est le conseiller à la Sécurité nationale de la première puissance mondial qui juge que la sécurité régionale se trouve menacée, l'Algérie a tous les motifs pour s'inquiéter des risques potentiels de conflit à ses frontières, en particulier depuis la violation du cessez-le-feu par l'armée marocaine dans la zone tampon de El Guerguerat.

Plus dangereux encore, le quotidien israélien Haaretz a révélé, il y a quelques jours, que l'Etat hébreu a envoyé, au cours des deux derniers mois, des conseillers, experts et du matériel de guerre au profit de l'armée marocaine. Par cette position, Bolton joint sa voix à celles des milliers d'autres intellectuels, élus, politiciens et scientifiques qui, à travers le monde, demandent au président élu, Joe Biden d'annuler la décision relative à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental pour rétablir ainsi le dérapage historique commis par son prédécesseur

Abordant la menace terroriste qui demeure, pour lui «très sérieuse», il pense que «les Etats-Unis devraient augmenter la coopération antiterroriste avec l'Algérie surtout que les deux pays partagent l'ambition de résoudre la crise en Libye». «() L'anarchie en Libye est une situation terrible pour le peuple libyen certes, mais présente aussi le risque de menace terroriste dans le monde entier, et déstabilise surtout d'autres pays de la région qui font face à des menaces et des dangers à l'intérieur de leurs propres frontières à cause de la situation en Libye», a-t-il soutenu. De toute évidence, souligne-t-il, «la crise en Libye se poursuit sans grande perspective d'une solution, une situation qui a produit des flux migratoires en Europe et en Afrique du Nord».