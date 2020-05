Les Algériens ont pris connaissance, hier, d'une vidéo ahurissante dans laquelle le consul du Maroc à Oran a tenu des propos indignes à l'égard de l'Algérie en la qualifiant «de pays ennemi». Alors qu'il s'adressait à des ressortissants marocains résidant à Oran venus dire leur mécontentement car excédés par le retard pris dans leur rapatriement, le consul a lâché son venin sans sourciller: «Nous sommes dans un pays ennemi, je vous le dis franchement», a lancé le diplomate visiblement à court d'arguments à donner à ses interlocuteurs, comme on le voit sur cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Voilà donc, comment des officiels marocains exerçant en Algérie contribuent au renforcement des relations d'amitié avec le pays accréditaire. Pour ceux qui doutent encore, cet énième dérapage d'un officiel marocain illustre de manière éclatante l'état d'esprit des responsables politiques du royaume à l'égard de l'Algérie et l'idée qu'ils se font du bon voisinage. Ce sont ces mêmes responsables qui ne ratent aucune occasion pour demander la réouverture des frontières avec l'Algérie. Cette dérive irresponsable n'est en réalité qu'une nouvelle étape dans l'escalade entamée par le Makhzen contre l'Algérie depuis ces derniers mois. à peine deux semaines après son investiture, le président Tebboune essuie un feu nourri des hérauts de Sa Majesté. Le président Tebboune dérange-t-il à ce point les certitudes du Maroc? Notre voisin de l'Ouest perçoit mal l'installation au pouvoir d'un homme sur lequel il ne pourra jamais faire peser les «traditionnelles influences» du cercle de ses amis habituels. Actionnés, les médias marocains ont accouru au secours de leur Majesté pour resservir un discours récurrent, mariné d'une haine recuite. Sinon, comment justifier ces attaques contre le président algérien qui n'a même pas eu le temps de s'installer sur son fauteuil qui a pourtant fait montre dans son discours d'investiture de signes d'ouverture, de sa volonté d'entamer une nouvelle page, pleine de promesses, dans les relations de l'Algérie avec les pays voisins?

Mais à force d'être répétée, la rengaine a fini par s'user. Ce dangereux jeu de diversion n'amuse plus le royaume. C'est d'ailleurs un des dignes marocains qui a posté cette vidéo pour montrer sa désapprobation de la démarche suicidaire des dirigeants marocains. La vérité est que le Palais broie du noir: la situation économique déjà précaire s'est aggravée avec la fermeture des frontières aériennes et terrestres du royaume.

La décision est lourdement ressentie puisque le trafic de drogue, une de ses principales ressources en devises, s'est brusquement tarie. Une gestion catastrophique de la pandémie du coronavirus au point d'annoncer des chiffres erronés comme s'il fallait casser le thermomètre pour faire baisser la fièvre.

Au moment où toute la planète vit à l'heure de la solidarité et de l'entraide pour vaincre un ennemi commun, n'est-il pas temps. pour les offciels marocains d'observer les règles de bienséance et d'apprendre que le mensonge, la calomnie et les contre-vérités ne bâtissent jamais des relations de bon voisinage.