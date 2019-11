Pour le troisième jour de la campagne électorale en vue de l’élection du 12 décembre prochain, Bengrina a animé un meeting, hier, après-midi, à la Maison de jeunes Saïd Senami de Bou-merdès. C’est avec plus d’une heure de retard que Bengrina entame son meeting, dans cette région de Kabylie et affirme que l’Algérie est une entité «indivisible» dans ses composantes «sociales», religieuses et linguistiques. «Ensemble nous allons construire cette Algérie nouvelle, unie, indivisible et forte, elle sera unie par une seule et même langue avec une seule religion, sur une seule et même terre», a-t-il déclaré avant de rappeler le sacrifice des chouhada pour l’indépendance. Pour Bengrina toute forme de revendication identitaire ou culturelle, ne peut émaner que de la volonté populaire, et il accuse les puissances étrangères et leurs relais sur le territoire national d’être à l’origine de cette volonté. «L’Algérie n’a qu’un seul et unique drapeau», insiste Bengrina qui accuse en outre la «issaba » d’être à l’origine de cet état de fait. «La issaba a tout fait pour diviser les Algériens, nous le savons aujourd’hui, mais nous savons aussi que nous sommes tous frères, Arabes et Amazighs». Dans le sillage de la cohésion, le candidat affirme que durant son quinquennat, l’harmonie ne sera pas que sociale, elle sera également politique.

Il dit vouloir en finir avec cette situation de «dualité» entre le système et «l’opposition». Et affirme qu’il mettra fin à ce qu’il appelle «deux Etats dans le même Etat». «La construction d’un Etat fort ne se contente pas de la construction de ce pouvoir, elle doit aussi laisser le champ ouvert à l’opposition qui, par sa force, devient partie intégrante de l’Etat démocratique, à titre d’exemple les Etats occidentaux qui consultent leurs oppositions pour les questions fondamentales du pays et ils avancent ensemble» a notifié l’orateur.

Bengrina qui, pour le moment, au contraire de ses concurrents, n’a effectué aucune visite dans le sud du pays, semble vouloir rester au nord. D’ailleurs, c’est à Relizane qu’il se rendra aujourd’hui. Il profite de l’occasion de ce meeting pour essayer de se démarquer des autres candidats à la magistrature suprême du pays et affirme que ce qui motive sa course à la présidentielle est avant tout la volonté de construire un pays fort et pas l’amour du pouvoir. A cet effet, il dira : «Je ne suis pas comme les autres candidats. Je ne veux pas plaire. Et n’en déplaise à certains, ce que je promets de réaliser lors de mon mandat je le ferai, je sais de quoi je suis capable. Je ne veux pas mentir à mes électeurs, à mes partisans ou aux Algériens.» Dans la même foulée, il dira « mon programme est clair, je veux lutter contre la corruption, en finir avec les années de pots-de-vin. D’ailleurs, je compte bien poursuivre en justice toute personne mêlée de près ou de loin à la corruption».

Voulant séduire l’électorat de cette région, il affirme qu’avec lui président, des villes comme Boumerdès jouissant d’un littoral aussi grand seront mises en valeur, puisqu’il compte laisser la liberté de manœuvre à tous les investisseurs privés, qui s’intéressent au tourisme. D’ailleurs, il s’insurge du «désintérêt» qu’a montré l’Etat sous le régime de Bouteflika vis-à-vis de ce secteur qui selon lui, est aussi rongé par la corruption.