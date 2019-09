Les directeurs généraux de la Protection civile des pays africains se sont réunis, hier, à Alger. 21 directeurs généraux d’Afrique ont participé à cette 4e réunion africaine des directeurs généraux de la protection civile membre de l’OIPC. Il s’agit des directeurs généraux des pays ( Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun la République centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, Congo démocratique, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Egypte, Tunisie, et le Togo). Cette réunion s’inscrit dans le cadre des activités de l’Organisation internationale de la Protection civile (Oipc) et suite aux vœux exprimés lors de la 3ème réunion africaine des directeurs généraux qui s’est tenue les 26 et 27 octobre 2017 à Cotondou, la direction générale de la Protection civile a accueilli la 4ème réunion africaine des directeurs généraux de la Protection civile. La réunion a été chapeautée et ouverte par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et celui de l’Aménagement du territoire Salaheddine Dahmoune, du directeur général de la Protection civile le colonel Boualem Bourrelaf et aussi le secrétaire général de l’Organisation internationale de la protection civile (Oipc) Belkacem Ketroussi. On note dans ce chapitre, que l’objectif escompté de cette réunion est de promouvoir l’échange d’expertise en matière de Protection civile, la gestion des catastrophes, la formation, l’audit et le renforcement des services d’assistance technique et de conseil aux structures de Protection civile. Plusieurs points ont été débattus lors de cette rencontre. Principalement, les points suivants : les problématiques organisationnelles, la coordination avec les autres corps impliqués dans la protection de la population, la couverture du territoire (taux et chiffres), centres de gestion des crises, état des lieux. Aussi, les formations (infrastructures, effectifs, problématiques), matériel et équipement, état des lieux, la question des textes réglementaires en matière de prévision, de prévention a été abordée. Textes réglementaires, plans d’urgence et secours (Orsec, effectif, ressources humaines, natures (militaires, paramilitaires, civils), ont été aussi au menu.