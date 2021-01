Le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé, hier, une réunion de travail avec les cadres au niveau du siège du ministère de la la Défense nationale. Ont pris part à cette réunion le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de Forces, les chefs des départements, le contrôleur général de l'Armée, les directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'Armée nationale populaire. En la circonstance, le général de corps d'armée a adressé une allocution d'orientation, lors de laquelle il est revenu sur «les chaleureuses salutations et l'estime de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale pour l'ensemble des efforts consentis par l'Armée nationale populaire dans l'objectif de réunir les conditions de sécurité et de quiétude sur l'ensemble du territoire national».

Lors de cette rencontre, le général de corps d'armée a tenu à rappeler devant son assistance: «J'ai veillé scrupuleusement, depuis que j'ai été investi dans les fonctions de chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, au début de l'année passée, à tracer une feuille de route claire, et j'ai oeuvré à en ancrer les repères dans les esprits des responsables et commandants d'unités, lors des différentes visites sur le terrain que j'ai effectuées aux différents commandements de Forces et des Régions militaires, ainsi que durant les réunions avec les différents échelons du commandement.» Pour lui «cette vision globale qu'il appartient à tout un chacun de se conformer à son esprit, d'en assimiler les idées et de s'engager entièrement à ses objectifs, afin de réaliser tous nos espoirs et attentes légitimes pour la construction d'une armée forte, moderne et développée, qui sera à la hauteur de la réputation de l'Algérie nouvelle».

Une Algérie souhaite le chef d'état-major «capable de relever tous les défis et remporter les enjeux du XXIe siècle; une armée fière de son passé et qui marche avec constance vers un avenir prometteur».

Avant de clôturer son intervention, le général de corps d'armée a souligné que l'Algérie fait face à de sérieux défis et menaces qui l'interpellent à être à la hauteur et d'être capable d'agir en conséquence. Il indique, «en effet, ce sont d'énormes et dangereux défis qui requièrent que nous nous hissions à la hauteur de la grandeur de l'Algérie. Notre pays a été destiné, dans le temps, et est destiné encore à faire face aux défis et les relever, quels qu'en soient les sacrifices. Je suis convaincu que l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, qui a acquis des expériences durant son combat acharné contre le terrorisme barbare, des durs enseignements et de son adaptation positive aux évolutions scientifiques et technologiques, est capable de préserver le legs et d'être à la hauteur de la confiance que notre vaillant peuple a investie en elle». Autrement, dit, l'expérience de l'Algérie dans la lutte antiterroriste demeure incontestable et place le pays comme l'un des rares à avoir pratiquement éradiqué ce phénomène, si ce n'est quelques groupuscules qui tentent de revenir, mais désespérément.