Grande consommatrice de blé tendre, toujours friande du blé français, l’Algérie devrait acheter 1,5 million de tonnes de blé au cours des trois derniers mois de la saison 2019-2020 qui prendra fin entre juin et juillet.

C’est ce qui a été estimé par Jean-Philippe Everling, fondateur et directeur de Transgrains France en partenariat avec le groupe italien Casillo, cité par l’agence Reuters. Ces estimations laissent entendre qu’il n’y aura pas réellement de baisse des importations comme il a été annoncé par les autorités pour cette année. Selon la même source, le Maroc devrait, lui, également importer durant la même période 600 000 tonnes de blé tendre et la Tunisie devrait réserver 200 000 tonnes. Selon le fondateur et directeur de Transgrains France, ces importations profiteront davantage à la France, « qui a toujours été un fournisseur majeur en blé de l’Afrique du Nord, en raison de sa proximité géographique qui abaisse les frais de transport. En plus de la qualité appropriée du blé qui répond aux spécifications des acheteurs, ainsi que la facilité linguistique ». L’Algérie a acheté environ 450 000 tonnes de blé il y a deux semaines, dépassant les prévisions du gouvernement.