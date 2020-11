Même s'il n'était pas présent à la cérémonie de lancement officiel de la chaîne de télévision «La Mémoire» en raison de son hospitalisation en Allemagne, le président Abdelmadjid Tebboune en a été l'initiateur. C'était en mai dernier, lors de son discours à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, perpétrés par les forces de l'ordre françaises dans le Constantinois, que le chef de l'Etat avait annoncé l'instauration de la «Journée nationale de la Mémoire» et le lancement d'une chaîne de télévision «spécialisée en Histoire, qui constituera un support pour le système éducatif dans l'enseignement de cette matière que nous voulons maintenir vivace pour toutes les générations».

La date hautement symbolique du 1er Novembre, retenue pour le lancement de ce média lourd, a été maintenue et c'est le Premier ministre qui a procédé à son lancement officiel. Dans une allocution, Abdelaziz Djerad a souligné l'importance de cette chaîne qui «s'acquittera d'un rôle important dans la préservation et la transmission de la Mémoire nationale aux générations, actuelle et futures, en vue d'immuniser la personnalité nationale et préserver, partant, la cohésion de notre société et nos valeurs».

Elle sera «un solide rempart contre les tentatives visant à l'occulter, voire à la falsifier et à déformer notre révolution, notre résistance populaire, le Mouvement national et ses figures» a assuré le Premier ministre tout en précisant que le média offrira «un espace pour les historiens, les chercheurs, les universitaires et les témoins des événements pour présenter les faits historiques sous forme de contenus médiatiques de qualité. Aussi, s'érigera-t-elle en tribune s'adressant aux membres de la société et à l'ensemble des citoyens, parmi les élèves, les étudiants et les passionnés par l'histoire». Il a rappelé que le président de la République a «en effet, érigé le sujet de la mémoire en priorité nationale, voire un devoir sacré, auquel nous ne renoncerons jamais dans nos relations extérieures», soulignant qu'«en concrétisation de cette conviction, le président Tebboune a décidé d'instituer le 8 mai de chaque année Journée nationale de la mémoire, de lancer le programme de Mémoire nationale et de créer une chaîne de télévision consacrée à la mémoire collective et à l'histoire du peuple algérien».

Le lancement de cet espace médiatique se veut «une consécration du droit à un média objectif, équilibré, ciblé et moderne qui puisse fournir un service de qualité, un service professionnel pour nos concitoyens», a ajouté Djerad. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que compte tenu des défis auxquels fait face l'espace médiatique national, dont l'expansion de son activité et ses domaines, «nous sommes appelés, aujourd'hui, à évaluer le secteur des médias dans notre pays, réexaminer son arsenal juridique et opérer une réforme de son service public conformément aux mutations sociopolitiques nationales et aux normes relatives à l'action médiatique internationale».Pour ce faire, a-t-il ajouté, «le gouvernement est déterminé à organiser le secteur audiovisuel, une démarche impérative telle que la domiciliation juridique des médias électroniques».