Quels sont donc les critères sur lesquels se repose l’eurodéputé français pour justifier son initiative auprès du Parlement européen, sur la question de la situation en Algérie ? Cette question est d’autant plus légitime que l’on est amené à croire que la démarche n’a rien à voir avec la question des droits de l’homme. Y a-t-il un risque sur la vie de qui que ce soit en Algérie ? Ce fameux député a-t-il été mis au courant d’une disparition forcée, d’un seul cas de torture ? Qui en Algérie et ailleurs peut témoigner d’une charge policière disproportionnée qui a généré la perte d’un œil ou un traumatisme crânien très grave ? Sur quoi donc va statuer le Parlement européen ? Sur un magnifique Mouvement populaire qui a mis un terme à la volonté d’un homme qui voulait la présidence à vie. Sur cela tout le monde est d’accord. Il n’est pas besoin de rameuter Dieu sait combien d’élus européens pour qu’ils prennent connaissance d’un cas unique dans les annales des mouvements populaires au XXIe siècle. Mais alors que cherchent l’eurodéputé et les autres officiels français qui croient voir dans la détermination d’une partie de la société algérienne une invitation à l’ingérence dans les affaires internes du pays ? « Les Algériens et les Algériennes», comme disent ces officiels, n’ont pas besoin d’aide, et encore moins de conseil. Ils discutent entre eux d’une question qui les concerne au premier chef et seulement eux. Certains parmi ces Algériens ont le droit de critiquer toutes les institutions qu’ils veulent, même celles qui les protègent et celles-ci n’ont jamais manqué à leur devoir de protection du peuple. Aucun Algérien n’a été éborgné, ni tué par un tir de grenade de gaz lacrymogène. Aucun terroriste n’est parvenu aux abords d’aucune manifestation, ni même d’une ville algérienne.

Les Algériens crient leur liberté retrouvée, mais gardent en tête que parmi leurs institutions, il y a l’ANP qui «saura toujours évaluer, analyser et anticiper les défis rencontrés», comme le souligne le chef d’état-major dans son discours d’hier. Que l’eurodéputé et les officiels européens sachent que l’armée algérienne saura prendre les devants face à ces défis, «s’y préparer de manière appropriée, pour être, en tout temps, prête à faire face à quiconque tenterait de cibler notre patrie», note le chef d’état-major, appuyant son propos par la vaillance du peuple «qui a réussi à faire sortir le pays des différentes épreuves et obstacles». Et ce sera ce même peuple, insiste le premier responsable de l’institution militaire, qui saura «parfaitement comment surmonter la situation actuelle, avec sagesse et lucidité, et mener l’Algérie à bon port et vers une nouvelle phase radieuse». Ahmed Gaïd Salah ne se trompe pas. Il ne parle pas dans le vide. Les militaires ne sont pas du genre à «berner» leur auditoire.

La tentative d’ingérence ne fait peur à personne et certainement pas à une armée qui s’est donné pour mission de protéger les libertés recouvrées de la société. Qui, parmi les détracteurs de la solution du retour à la légalité constitutionnelle, osera dire le contraire ? Comment peut-on donc vouloir régenter un peuple, tout en le laissant s’exprimer ? On a vu que d’autres Etats, dont des «démocraties avancées» ont muselé leurs peuples qui ne demandaient rien d’autre que participer à la décision à travers des référendums d’initiative citoyenne. En Algérie, on n’est pas dans ce cas de figure, mais face à un peuple «qui a réussi à surmonter les épreuves (et qui) saura, avec l’aide d’Allah, mener son pays, aux côtés de son armée, vers un futur où se concordent la vision et l’objectif des valeureux hommes d’hier et d’aujourd’hui, voire de ceux de demain, génération après génération.» Et là aussi, ce ne sont pas des paroles en l’air. C’est par la voix des Algériens que s’exprime le chef d’état-major. Ce peuple que l’eurodéputé veut duper «s’exprimera lors de ces élections présidentielles, avec franchise et justesse», Il aura à ses côtés l’ANP et son Commandement novembriste, qui «l’accompagneront toujours et adhèreront à ses choix». On peut toujours commenter ces propos, mais aucun Algérien sincère n’ira les mettre en doute. Les Algériens savent ce qu’ils veulent et n’attendent pas qu’un Occidental vienne leur dicter quoi que ce soit. De l’aide pour réussir leur révolution, ils l’ont déjà. C’est l’armée qui la fournit.