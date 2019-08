Le tour est fait et voilà les ingrédients d’une féroce crise qui se met en place. Depuis le début de la révolution populaire du 22 février, toutes les tares économiques du régime Bouteflika remontent à la surface charriant des dangers certains pour le pays. Depuis 20 ans, le pouvoir en place a fait du populisme et du clientélisme son cheval de bataille pour asseoir son hégémonisme et acheter la paix sociale. L’année 2019 s’annonce comme porteuse d’orages. Sur cela même les statistiques officielles restent très prudentes présentant les résultats de la croissance au premier trimestre 2019 comme une nouvelle «rassurante» sur l’état de santé de l’économie nationale. Elles donnent l’impression de ne pas vouloir trop envenimer une situation économique fragilisée par six mois de stagnation. On casse le thermomètre pour faire baisser la fièvre. Remède aggravant. Il y a quelques jours, les banques et les assurances lançaient des signaux rouges selon lesquels ces institutions risquent d’être étouffées par une crise de liquidité. Des arrestations pour des affaires présumées de corruption se succèdent éclaboussant des groupes économiques et industriels qui, jusque-là fonctionnaient plus ou moins bien. Au moins une douzaine de ces groupes mastodontes subissent les affres de la justice.

Les patrons de ces groupes ayant été arrêtés pour soupçon de corruption, les conséquences ont été directes et immédiates : les établissements bancaires ont décidé de geler leurs crédits pour l’exploitation et l’investissement, blocage partiel de la machine économique et des milliers de travailleurs se retrouvent du jour au lendemain au chômage. Cette situation de blocage intervient alors que la planche à billets adoptée comme palliatif par l’ancien régime en vue d’aérer un contexte économique étoffé, s’est arrêtée. En juin dernier, le gouvernement Bedoui a décidé de geler cette pratique alors que les réserves de changes ont fondu comme neige au soleil. A ce jour, l’Exécutif n’a pas expliqué par quel mécanisme il allait préserver les équilibres financiers. Selon une note de la banque d’Algérie, sur les 6556,2 milliards de dinars mobilisés par le Trésor auprès de la BA, au titre de la mise en œuvre du financement non conventionnel entre la mi-novembre 2017 et fin janvier 2019, 3114,4 mds de DA ont été injectés dans l’économie, soit près de la moitié. Selon la même note, ce financement a permis également d’alimenter le FNI d’un montant de 1773,2 mds de DA, destiné aux opérations de financement des programmes de logements Aadl, du déficit de la CNR et de projets structurants. Quelle sera la suite ? Mystère et boule de gomme. Déjà très perturbée, la situation s’est davantage fragilisée par la chute des prix du baril. En août dernier, le cours du pétrole a subi une baisse brutale étant coté le 12 août 2019 à 58,06 dollars pour le Brent. Dans son édition du 15 aôut dernier, L’Expression a rapporté, dans un article, bien fouillé, de notre confrère Mohamed Touati, que les hydrocarbures ont représenté l’essentiel de nos exportations à l’étranger durant l’année 2018 avec une part de 93,13% du volume global des exportations. Les exportations «hors hydrocarbures ont été évaluées à 2,83 milliards de dollars US. Pour le premier semestre 2019, les tendances profondes n’ont pas changé dans leurs structures.

La balance commerciale de l’Algérie a enregistré un déficit de 3,18 milliards de dollars durant le 1er semestre 2019, contre un déficit de 2,84 milliards de dollars à la même période en 2018, selon les douanes algériennes.

La loi de finances 2019 qui fonctionne sur la base d’un cours de pétrole supérieur à 105 dollars le baril, prévoyait, pour la période 2019-2021, une baisse des réserves de changes à 62 milliards usd en 2019, puis à 47,8 milliards usd en 2020 pour atteindre 33,8 milliards usd en 2021. Or, avec la crise politique qui, non résolue, paralyse l’économie, ces prévisions risquent de ne pas être concrétisées.

En effet, nous avons eu une baisse d’environ 7 milliards de dollars entre janvier et avril, soit en quatre mois et à ce rythme la baisse fin 2019 serait de 21 milliards de dollars. A ce cours, l’Algérie peinera à couvrir les frais de production et d’avoir des incidences négatives. Plusieurs innervations taraudent alors les citoyens : que seront devenus les transferts sociaux ?

L’Etat pourrait-il continuer à supporter une aussi lourde dépense ? Va-t-il revenir à la vérité des prix ? Allons- nous vers l’endettement extérieur pour passer sous les fourches Caudines du FMI ?