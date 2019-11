Les groupes de pression et des officines répondant à des agendas bien orchestrés s’attellent à « la tâche » avec enthousiasme dans leur œuvre macabre et perfide. Ainsi et par «magnanimité» à l’égard du peuple algérien, des lobbies s’ingèrent et s’immiscent dans les affaires de l’Algérie. Leur cœur palpite, voire tremble à l’idée de voir le peuple algérien sans président. Mais ils ne veulent pas d’un processus démocratique appréhendé et conçu par les Algériens eux-mêmes. La « candeur » et la «magnanimité» de ces alligators et voraces se dissimule derrière la pseudo doctrine «droit-de-l’hommiste» aux visées interventionnistes sur fond d’un néocolonialisme qui n’est plus à démontrer de par les catastrophes et les massacres qu’il vient de commettre partout où il est passé. Certains lobbies américains ne cessent de répandre des couleuvres et des vétilles à propos de la situation qui caractérise le pays depuis quelques mois après l’apparition, de tel un torrent, l’élan historique du Mouvement populaire du 22 février qui a déplumé le système bouteflikien et ses promoteurs de l’étranger. Le processus pacifique qui a été prôné par la majorité du peuple algérien n’a pas plu à ces nouveaux « messies » des temps modernes, porteurs de paix et de justice. Les lobbies occidentaux sont connus pour leur versatilité qui obéit à « la politique du roseau » et le sens du vent. Qu’ils ne viennent surtout pas nous convaincre du bien-fondé de leurs « conseils » pour ne pas dire leur ingérence de trop dans les affaires du pays. Le rendez-vous électoral du 12 décembre prochain suscite le courroux de ces lobbies et officines qui ne s’impatientent pas quant à voir l’Algérie et son peuple en mesure de traverser leur transition avec sérénité et pacifisme des plus méritoires. A défaut de ne pas pouvoir influer sur l’échiquier imperméable du pays, lesdites officines et autres lobbies s’échinent à jouer les trouble-fêtes. Cela s’explique bien entendu, les enjeux sont grands, le temps de la mainmise et de l’hégémonie n’a plus de place en Algérie. C’est le cas d’un lobbie américain qui s’investissait avec acharnement et hargne pour pousser la tendance générale dans le pays à sombrer dans le chaos comme moyen pour faciliter le scénarii préétabli de ces derniers pour faire basculer le pays dans une atmosphère délétère et de « guerre » pour que ces officines et lobbies puissent atteindre leurs objectifs macabres et pernicieux de voir l’Algérie sombrer dans le « chaos constructif » cher à leurs théoriciens de pacotille. L’ancien ambassadeur des USA faisait dans cette valse et dansait aux ritournelles connues d’emblée à force de ratiociner et d’ergoter à en gaver. L’Algérie est un Etat souverain, maître de sa souveraineté et jaloux de son indépendance arrachée par un sacrifice suprême. L’Algérie n’accepte pas les desiderata ni les diktats. L’élection présidentielle ou la situation politique qui caractérise le pays, sont des questions internes et propres aux Algériens épris d’attachement à leur patrie, y compris des pires situations. C’est aux Algériens de décider du sort et de l’issue de la situation politique du pays. Les visées de l’internationalisation de la situation qui prévaut en Algérie est une espèce d’exercice de foi prôné par les va-t-en-guerre qui subissent les fatras de la crise économique dans leurs pays respectifs et qui espèrent désespérément de les juguler sur le dos des Etats qui tiennent à défendre leurs souverainetés et leurs indépendances. Le temps des diktats est révolu, le peuple et son armée sont plus que jamais conscients des enjeux et des objectifs sournois de ceux qui inventent si brillamment dans leurs pleurnicheries saupoudrées et dissimulées. Le défi des Algériens et de l’Armée nationale populaire réside dans la défense de l’héritage de l’Etat national et de sa quintessence, à savoir le serment de Novembre et le sacrifice des martyrs qui ont scruté de leur sang les contours d’un Etat souverain et indépendant. Que les lobbies et les officines à la solde de leurs maîtres néocolonialistes se calment et se tassent.

L’Algérie ce n’est pas «Un no man’s land » dont les appétits voraces pourraient assouvir leur fin.