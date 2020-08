Le collectif d'avocats du Front de Libération nationale (FLN) sera honoré aujourd'hui par les Archives nationales en lui consacrant un hommage et une sorte de reconnaissance à son combat mené durant la période de la révolution nationale en défendant les militants et les combattants du FLN. La défunte Gisèle Halimi fera partie de cette pléiade d'avocats qui seront distingués à cette occasion. À ce propos, le directeur général des Archives nationales et conseiller auprès de la présidence de la République, chargé des Archives nationales et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi a souligné par rapport à cet événement-hommage au collectif des avocats du FLN de la période de la révolution et du mouvement de libération que «cette distinction se voulait une halte de reconnaissance pour tous ceux qui ont aimé l'Algérie et défendu ses militants et moudjahidine ainsi que leur droit de revendiquer la liberté, l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale», et d'ajouter à propos de l'avocate et de la militante impénitente de la cause algérienne Gisèle Halimi que «la défunte était une fervente militante, aux côtés de camarades algériens et étrangers connus, à travers l'histoire, pour leur engagement, combat et positions en vue de faire entendre la voix de la vérité et en faveur de l'indépendance de l'Algérie», a-t-il souligné. Le collectif d'avocats qui s'est consacré à la défense des militants et des militantes de la cause algérienne, à savoir la lutte pour la libération de l'Algérie, n'a pas été suffisamment «remercié» dans la mesure où ce collectif avait une lourde tâche consistant à se démarquer face aux atrocités et les actes abominables de l'administration coloniale française contre tout un peuple en quête de sa libération et de son indépendance. Des avocats dont l'appartenance à la France en termes de nationalité n'a pas laissé ces vaillants militants des causes justes, en général, et algérienne en particulier, assumer le combat libérateur des Algériens et défendre les combattants et les combattantes de la Révolution nationale même si cela pouvait causer des démêlés à ces braves et loyaux avocats qui se sont constitués en collectif pour défendre et faire entendre la cause de l'Algérie en armes pour son droit à l'autodétermination et le recouvrement de sa souveraineté nationale. Cet engagement a permis aux Algériens en lutte, d'enregistrer un saut qualitatif dans la mise en oeuvre de son préalable de l'indépendance. Penser à ce collectif n'est que justice rendue aux sacrifices consentis par ces militants en robes noires qui ont su apporter leur contribution à la cause algérienne et l'internationaliser à travers l'instrument redoutable de la défense et des plaidoiries qui se voulaient comme un réquisitoire contre le joug colonial et ses conséquences calamiteuses en termes de massacres, de tortures méthodiques, génocides et crimes contre l'humanité. Ces avocats qui ont choisi l'Algérie, l'ont fait parce qu'ils considéraient que ce pays et son peuple menaient une épopée avec un sens du sacrifice qui méritait qu'il soit défendu et soutenu. C'est une manière d'exprimer leur admiration à ce combat héroïque d'un peuple qui avait souffert plus d'un siècle sous les supplices d'une nuit coloniale qui a trop duré. Comme dit l'adage, «mieux vaut tard que jamais», la reconnaissance et l'hommage dédiés au collectif d'avocats du FLN historique doit servir comme exemple de bravoure et de sacrifice, mais aussi comme engagement à l'égard de ces symboles de l'abnégation et du courage au service des causes justes.