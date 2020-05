Des Algériens rassemblés par centaines devant les mosquées de France. Depuis, le début du Ramadhan ces images font le «buzz» à travers les réseaux sociaux. Car ces personnes attendent un repas chaud! En effet, avec la crise du coronavirus, ce mois sacré s'avère très difficile pour beaucoup de nos compatriotes installés à l'étranger, notamment en France.

Une précarité financière accentuée qui touche particulièrement les étudiants et les sans-papiers. L'Algérie a alors décidé de réagir en acheminant des denrées alimentaires vers la France. Mardi après -midi, ces dons, destinés aux associations caritatives algériennes, ont été envoyés par vol spécial. Pour la bonne réussite de cette opération, deux ministres de la République ont été mobilisés. Il s'agit de celui des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, et du secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladhane. Ce dernier a rappelé le rôle prépondérant du ministère des Affaires étrangères dans cette action de solidarité. «Le ministère des Affaires étrangères a contribué pour acheminer ces aides offertes par des hommes d'affaires et des industriels qui ont collecté un total de 11 tonnes de denrées alimentaires», a fait savoir Bladhane. Il a précisé que ces dons seront acheminés vers les villes de Marseille, Lyon, Nice, Grenoble et Saint-Etienne. «Nous avons également envoyé des copies du Saint Coran, destinées à la communauté algérienne et aux mosquées en France», a-t-il fait savoir. Il n'omet pas de rendre un grand hommage à tous ceux qui ont fait que cette opération soit devenue possible. «Cette action de solidarité a été réalisée grâce au concours des hommes d'affaires algériens et de la compagnie nationale Air Algérie», a soutenu le secrétaire d'Etat. Il faut dire que cette aide intervient au bon moment pour nos émigrés. Beaucoup d'entre eux travaillent au noir, le confinement général de plus de deux mois en France a fait qu'ils se retruvent sans aucun revenu. Des organisations de la société civile «issues de la diaspora algérienne» ont engagé des opérations de «solidarité» incluant «des dons financiers et la distribution de colis alimentaires.», ont rapporté les médias ces derniers jours. à la tête de cet élan d'aide et d'assistance aux plus démunis, l'Union des étudiants algériens de France (Uefa) ainsi que les Étudiants et cadres algériens de France (Ecaf). La première «vient de lancer une cagnotte en ligne», tandis que la seconde met en place, en coordonnant ses efforts et ses moyens avec ceux de «l'Union nationale des étudiants français (Unef), des opérations de distribution de denrées alimentaires». L'aide des autorités algériennes vient soutenir ces actions pour permettre à nos ressortissants établis à l'étranger de terminer le mois sacré. Une belle image de la solidarité algérienne, surtout que de l'autre côté de la Méditerranée, des compatriotes ont aussi envoyé des dons au «bled». Des aides médicales de la part de la communauté algérienne en France ont également été réceptionnées.

Notre diaspora n'oublie pas elle aussi ses compatriotes. «Ce qui dénote des liens forts et solides de fraternité et de solidarité liant les Algériens des deux rives», a mis en avant Rachid Bladhane.