Impressionnante, la mobilisation populaire en Algérie n’a fait que confirmer la richesse de la vie politique et la force des attentes démocratiques. Le peuple algérien reste soudé, depuis neuf mois, pour réussir son rêve de bâtir un meilleur avenir. Cette révolution pacifique éblouit le monde, mais ne le laisse pas indifférent. En effet, l’actualité du jour est en train de donner raison à ceux qui ont évoqué le risque de manœuvres de déstabilisation de l’Algérie. Aujourd’hui, un débat sera organisé sur la crise algérienne au Parlement européen. Mardi, la France a jugé utile de rappeler son souhait de voir les Algériens trouver «ensemble le chemin d’une transition démocratique». Pourquoi cet intérêt soudain à ce qui se passe en Algérie ?

Personne n’est dupe. Les manipulations de toutes sortes existent bel et bien.

Les puissances étrangères et leurs officines ne sont jamais loin car l’Algérie, convoitée pour ses ressources stratégiques, constitue un enjeu au Maghreb, au Sahel et sur la rive méditerranéenne.

Ce risque de déstabilisation existe depuis le début du mouvement de protestation, le 22 février dernier et peut-être même avant. Pour preuve, les réactions de la Russie et de la Chine, il y a quelques mois, où les deux puissances ont appelé au respect de la souveraineté nationale et à la non-ingérence dans les affaires internes de l’Algérie. Cette réaction de deux acteurs pesant lourdement sur la géopolitique du Maghreb et qui certes ont des intérêts hautement stratégiques en Algérie, prouve, néanmoins, l’existence d’une tentative de porter atteinte à la stabilité du pays. Il ne s’agit nullement de remettre en cause la sincérité et l’authenticité de l’élan populaire qui déverse dans la rue des millions de personnes depuis des mois, mais de reconnaître que la révolution algérienne constitue une opportunité inespérée pour ceux qui cherchent à affaiblir le pays dans l’objectif d’une prise de contrôle des ressources énergétiques, mais aussi d’éviction des puissances émergentes pour un meilleur contrôle du monde. En Algérie, Etat et peuple savent parfaitement combien l’ingérence peut être dangereuse sinon dramatique.

Les interventions en Irak, en Afghanistan ou encore en Libye en sont des cas assez exemplaires. L’Algérie ne se laissera pas faire.

Le chef d’état-major l’a déclaré, hier, et clairement «L’Armée nationale populaire protectrice de l’Algérie saura toujours évaluer, analyser et anticiper les défis rencontrés. Elle saura également s’y préparer de manière appropriée, pour être, en tout temps, prête à faire face à quiconque tenterait de cibler notre patrie.» Dans les propos d’Ahmed Gaïd Salah, il n’y a point de périphrases, juste des réponses claires et directes à l’adresse de tous ceux qui tenteraient de prendre l’Algérie comme cible. Et il a continué en disant : «Il (le peuple) sera le seul à en tracer les repères prometteurs, grâce à sa détermination et à l’engagement de son armée à préserver l’Algérie libre, indépendante et souveraine dans ses décisions, n’acceptant aucune ingérence ou diktat et ne se soumettant à aucune tractation de la part de quiconque et je dis bien de la part de quiconque. » Une répétition lourde de sens qui signifie que l’heure est grave, mais aussi que les enfants de l’Algérie n’hésiteront pas à se sacrifier pour défendre la souveraineté de leur patrie.