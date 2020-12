Elle lâche par bribes les vérités du guide libyen sur l'Algérie. Elle raconte que «nous nous sommes cachés dans une grotte en plein désert pendant une semaine», mais tous leurs mouvements étaient détectés par satellite, «si bien que nous avons fini par être repérés», raconte Aïcha El Gueddafi avant de détailler la dernière discussion qu'elle a eue avec son père et ses frères, en vue d'élaborer un plan de fuite. «Mon père pria deux rak'ate à même le sable puis nous réunit pour nous demander notre avis sur le moyen de nous sortir de cette situation.

Mon frère Seïf El-Islam voulait demander le refuge politique en Grande-Bretagne pour y avoir étudié durant 10 ans et parce qu'il avait la nationalité britannique. Mon frère aîné était de son avis, tandis que ma mère Safia voulait que nous nous réfugiions en Arabie saoudite, en Turquie ou en Jordanie, mais mon père refusa en lui répondant sèchement qu'il était hors de question que nous nous jetions dans les bras de nos ennemis», se rappelle-t-elle. Elle poursuit: «Nous avons dit à notre père que le dernier mot lui revenait et que nous le suivrions là où il déciderait d'aller.» Après un long soupir il nous dira:: Partez en Algérie, en 50 ans, les Algériens ne nous ont jamais fait de mal! En Algérie, vous vivrez libres, l'Algérie ne vous livrera pas à l'Otan, et l'Otan n'osera pas violer le territoire algérien pour vous y récupérer, j'en suis convaincu! L'Algérie ne vous livrera pas non plus à la Cour de justice internationale ni à aucun Etat ni institution qui vous réclamerait! L'Algérie ne vous abandonnera jamais!».

«Mon frère Khamis l'a interrompu pour lui demander pourquoi il ne parlait que de nous, en lui demandant s'il n'allait pas nous accompagner. Mon père a alors répondu: ‘'Je suis le compagnon de Che Guevara, je suis le compagnon de Tito, j'ai côtoyé tous les héros, les libres et les révolutionnaires, il n'est pas concevable que je me rende, que je fuis ou que je meure sur une terre autre que celle d'Omar El-Mokhtar! Je suis un soldat révolutionnaire qui porte Le Coran dans son coeur''!», se remémore sa fille qui a donné naissance à une fille à Djanet, dans l'extrême-Sud algérien.

«Quand l'Otan a bombardé mon pays et détruit Bab Al-Azizia (résidence de Kadhafi, ndlr), nous avons fui vers Syrte car c'est la ville de naissance de mon père, mais les traîtres ont couru à nos trousses en grand nombre, ce qui nous a poussés à nous diriger vers Beni Walid qui a opposé une farouche résistance à nos poursuivants», raconte Aïcha El Gueddafi qui ajoute que les notables de cette ville leur avaient fait la promesse de se battre jusqu'au bout.

Mais Mouammar leur a répondu en ces termes: «Nous avons perdu la Libye en tant que terre, nous ne devons pas la perdre en tant que peuple!».

Un témoignage qui intervient dans un contexte particulier où l'on assiste à une cascade de normalisations des pays arabes avec l'entité sioniste, le Maroc étant la dernière proie en date.

«J'ai décidé de rendre public ce témoignage sur mon père aujourd'hui spécialement car je ne peux oublier ce que ce pays (l'Algérie Ndlr) a fait pour mon père et pour ma famille, au moment où je constate un acharnement des monarques du Golfe, d'Israël, des Etats-Unis et de la France contre l'Algérie», a affirmé Aïcha El Gueddafi à partir de son exil omanais.

Sous un déluge de feu des avions de l'Otan, El Gueddafi a fini par être rattrapé puis lynché avant d'être achevé sauvagement par les rebelles libyens.