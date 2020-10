L'esprit du projet d'amendement de la Constitution traduit les aspirations du peuple, exprimées par le Hirak, dont la volonté aspirait au changement positif. S'exprimant lors d'une rencontre organisée au Palais de la culture et des arts d'Annaba, avec des représentants de la société civile, dans le cadre de la campagne référendaire, le commis de l'Etat a rappelé le parcours historique de la wilaya d'Annaba, la qualifiant de «mémoire du peuple». À ce titre, l'orateur a interpellé la «citoyenneté» et le «nationalisme» de tout un chacun pour participer, afin de «tirer vers le haut et vers le changement, ce pays qui a frôlé le saut dans l'inconnu», a-t-il dit. Usant de la date symbolique du 1er Novembre, l'orateur a rappelé le référent de la révolution et du Hirak, qui ont donné lieu à l'indépendance de l'Algérie, pour le premier et au vent du changement, pour le second. Deux segments de l'histoire, bénis par l'assistance de l'institution militaire.

Évoquant les engagements du président de la République, lors de la campagne présidentielle de 2019, Arezki Berraki a rappelé, aujourd'hui, que «ce projet de l'amendement de la Constitution traduit les engagements du chef de l'état». Expliquant, brièvement l'impact et la portée de cette Constitution que «c'est un document de base pour réglementer la vie politique, sociale et économique, mais surtout un document rassembleur du pays», a souligné le ministre «ce document est la pierre angulaire de la construction de la nouvelle Algérie» a-t-il soutenu. Plusieurs autres points ont été soulevés par l'orateur, dont l'intérêt qu'accorde la nouvelle Constitution à la société civile, la jeunesse et la femme, entre autres. Pour cela, Arezki Berraki a appelé à la mobilisation massive, le jour J. «C'est le devoir de tout un chacun et le droit de la nation de se mobiliser pour réussir ce référendum, de relever le défi et bâtir ensemble la nouvelle Algérie», a conclu le ministre des Ressources en eau.