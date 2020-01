Hier, c’était la « rentrée » des ministres. Après avoir officiellement pris leurs fonctions, les membres de l’Exécutif, fraîchement nommés, ont été conviés à un premier Conseil des ministres sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune. Ils étaient 39 membres, dont sept ministres délégués et quatre secrétaires d’Etat à assister à cette réunion qui intervient après l’annonce, jeudi dernier, de la composante du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Devant les membres du gouvernement, le président de la République a dévoilé son plan de vol et déroulé son agenda pour jeter les jalons d’une sortie de crise. La première priorité est d’abord de remettre le pays sur les rails. Après la libération des détenus d’opinion, un geste hautement apprécié et perçu comme une réelle mesure d’apaisement, il convient désormais d’amorcer le dialogue avec les animateurs du Mouvement populaire. Quelques minutes après l’annonce des résultats confirmant son élection à la présidence de la République, le 12 décembre dernier, Abdelmadjid Tebboune a tendu la main au Mouvement populaire l’invitant à un dialogue sincère et sans exclusion. Le président tient à mener à terme ce grand chantier du dialogue. Il ne s’agit pas uniquement de promesse électoraliste, mais d’une conviction pour aplanir toutes les divergences et reconstruire les canaux de communication rompus, entre la société et le pouvoir. En somme, rétablir la confiance entre le peuple et son Etat. Le seconde tâche à laquelle s’attellera le chef de l’Etat sera celle de la révision de la Constitution. Une révision profonde comme l’a promise le président lors de sa première sortie médiatique. Tout comme le dialogue, Tebboune a invité toutes les compétences nationales, professeurs et spécialistes en droit constitutionnel, à participer à l’élaboration de cette Loi fondamentale. C’est sur ce socle constitutionnel que sera bâtie l’Algérie nouvelle. Viendra ensuite le dossier économique. Un très gros morceau : comment contenter les Algériens habitués aux largesses d’un Etat trop généreux alors que les réserves de changes fondent comme neige au soleil ? Comment suppléer à la chute des revenus pétroliers dont le ,pays tire 95 % des recettes ? Comment relancer une activité industrielle paralysée et un climat des affaires délétère ? Enfin, comment redonner confiance aux Algériens et les remettre au travail dans cette ambiance d’incertitude ? Abdelmadjid Tebboune a sa recette. Il a annoncé pas moins de 54 engagements durant la campagne électorale pour la présidentielle. Dans son programme, il s’est engagé pour l’application d’une nouvelle politique de développement hors hydrocarbures, la substitution des produits importés par d’autres, locaux, en vue de préserver les réserves de changes, la promotion des start-up et le renforcement du rôle économique des collectivités locales dans le développement et la diversification de l’économie nationale. «Je me suis beaucoup investi en tant que ministre de l’Habitat 2001-2002 pour la classe moyenne : c’est elle le socle de la paix sociale et de la stabilité, je veux continuer à la soutenir socio-économiquement», a-t-il promis. Plus encore, Tebboune touche à la fibre essentielle, celle de la confiance et d’une gestion transparente. « Il faut d’abord une gestion honnête et transparente et surtout arrêter les différents gaspillages, comme c’est le cas dans certains secteurs de l’importation », a-t-il affirmé à sa première conférence de presse. Le président a décidé de prendre le taureau par les cornes et réussir le pari d’être le bâtisseur de la nouvelle République. Un challenge qui se gagne en équipe. Lourd, très lourd fardeau pour les proches collaborateurs et les conseillers du Président Tebboune, qui n’ont aucun droit à l’erreur. Ils doivent constamment innover au plan politique, économique, institutionnel et social. Parce que les dégâts sont énormes et le fossé qui sépare l’Etat de ses citoyens est abyssal.