Avec 51,4% comme taux d'accès à l'enseignement supérieur, l'Algérie est classée première sur tout le continent africain. Ce classement n'a pas été révélé par le ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui d'ailleurs éveillerait un soupçon de manipulation en ces temps de grogne estudiantine. Il a été établi par l'Unesco, une institution fiable dont les rapports et les analyses ne souffrent d'aucune ambiguïté ni parti pris.

Dans un rapport détaillé rendu public, en janvier 2021, par l'Institut des statistiques de l'Unesco, il a été clairement établi que «sur le plan continental, c'est l'Algérie qui a enregistré la plus grande performance avec un taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur de 51,4%», Intitulé «Continental Overview: Bridging Continental Strategy for Africa and Sustainable Development Goal 4 in Africa», le rapport de l'Unesco précise qu'à «l'exception de la Mauritanie, les autres pays d'Afrique du Nord ont réalisé des progrès. Le Maroc 38,5%, l'Egypte 35,2% et la Tunisie 31,8%». Cette performance de l'Algérie est un fait que confirme le chiffre de 2 millions d'étudiants qui se rendent chaque jour dans les universités du pays. Rares sont les pays dans le monde où la bouffe, le logis et le transport sont aux frais de l'Etat, sans compter que près de 60% de ces étudiants bénéficient d'une bourse. Durant ces trois dernières années, les universités algériennes ont connu un accroissement de 270% des effectifs des étudiants. Encore plus fulgurant, celui des enseignants a été de 340% passant de 17 460 en 1999-2000 à plus de 60000 enseignants actuellement. Cependant, ces statistiques éloquentes n'excusent pas des insuffisances.

Etant la quintessence de la société algérienne, l'université ne peut pas échapper au mal de gestion qu'a connu le pays durant les 20 dernières années. Si médiocrité il y a, c'est bien celle du système dans lequel évoluent ces universités.

Ce rapport est une évaluation de la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique (Cesa 2016-2025) conçue pour impliquer la coalition la plus large possible pour l'éducation et la formation en Afrique. Son principal objectif est d'attirer l'attention des Etats pour qu'ils redoublent d'efforts dans la promotion de l'enseignement supérieur et de l'éducation en général. Il ressort globalement, que le continent africain fait encore faire face à de nombreux défis dans le domaine de l'enseignement supérieur. Malgré les initiatives entreprises par les Etats, ce niveau d'éducation reste très peu ouvert, relève encore le rapport de l'Unesco.

L'accessibilité à l'enseignement supérieur est l'un des sept indicateurs de la stratégie continentale en matière d'éducation. Jusqu'ici, cette stratégie semble plus efficace dans les pays insulaires, notamment Maurice, le Cap-Vert et les Seychelles.

Le document de l'Unesco donne par ailleurs, un large aperçu sur les progrès effectués par les pays africains, notamment dans la réalisation des objectifs dans le cadre de l'Objectif de développement durable (ODD) 4 et la stratégie continentale d'éducation.