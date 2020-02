Selon la dernière édition annuelle du Global Firepower Index, indice relatif à la puissance militaire de 138 pays, l’Algérie occupe actuellement la 28e place. Même si elle a perdu une place par rapport à l’an dernier, elle demeure à la seconde position des armées les plus fortes du continent africain, cela juste après l’Egypte. Dans sa dernière édition de 2020, le GFP prend en considération près de 50 paramètres, à savoir le nombre de personnels actifs militaires, dans la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique. Selon l’édition 2020, l’Algérie, notée à 0,4659 a surclassé plusieurs pays africains, comme l’Afrique du Sud (29e), le Nigeria (42e), l’Angola (56e), le Maroc (57e) et la Libye (80e). Selon la même source, le budget de la défense algérienne est estimé à 17 milliards de dollars américains. En outre, l’Algérie compte une armée de 280 000 éléments, dont 130 000 réservistes. La flotte aérienne est, quant à elle composée de 551 avions, dont 103 chasseurs et 257 hélicoptères. Selon la même source, il ressort que le développement de l’industrie militaire a donné un coup de pouce à l’Algérie en terme de score réalisé dans le classement précité, puisque la même source a pris note que l’armée algérienne compte des véhicules blindés avec plus de 7 300 unités. Par ailleurs, il est à noter que le haut du podium est sans surprise occupé par la plus grande puissance mondiale. Les trois premières places de ce classement n’ont pas changé par rapport à l’an dernier, et le podium est maintenu par les États-Unis, la Russie et la Chine. Les Etats-Unis ont terminé avec un score de 0,0606, la Russie notée à 0,0681, arrive en deuxième position. Les deux pays sont suivis de la Chine, avec une moyenne de 0,0691.