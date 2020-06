C'est avec tristesse que nous avons appris la disparition d'El Hadj Mohamed Fechkeur le 6 juin. Prodigieuse figure du monde pétrolier algérien, pionnier de l'industrie pétrolière et infatigable promoteur de projets audacieux, El Hadj Mohamed Fechkeur était un passionné.

Dès l'indépendance, il s'aventure avec quelques amis pour fonder l'Institut algérien du pétrole, dans la perspective d'un proche recouvrement de la souveraineté algérienne sur les richesses du sous-sol. Il était reconnu et respecté dans son secteur pour avoir formé des générations de cadres, d'ingénieurs et de techniciens qui lui vouaient le plus grand respect pour sa rigueur et son implacable discipline. à l'apothéose d'une vie professionnelle chargée, il se lance avec succès dans la création du groupe RED MED qui devient très rapidement un opérateur économique incontournable de la recherche, la prospection et l'exploitation pétrolière au Sahara. Dans sa base de vie à Hassi Messaoud, il est souvent entouré d'amis de longue date, la plupart de grands spécialistes du forage, dont nombreux ont porté le flambeau algérien dans les lieux les plus invraisemblables et souvent en zones à hauts risques à travers le monde. El Hadj Mohamed Fechkeur laisse le souvenir d'un homme d'une extrême bonté, affable, amoureux du Sahara dans ses légendes, son histoire et sa diversité géologique, qu'il contait avec tant de passion. En cette douloureuse circonstance, la rédaction d'Oil & Gas Business présente à la famille du défunt ses plus sincères condoléances et l'assure de sa profonde sympathie.