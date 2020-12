Position réaffirmée et définitive. Le Parlement algérien réitère et signe son rejet de la résolution du Parlement européen, à traves l'intervention de son vice-président chargé de l'activité extérieure, Boucharef, jeudi, aux travaux de la 6e session du Forum parlementaire euro-méditerranéen, expliquant, à travers un communiqué, que cette dernière «manque de précisions et d'objectivité et ne reflète pas la réalité de la situation en Algérie en termes de promotion des droits économiques, sociaux et culturels et de consécration des droits civils et politiques». Une précision de taille qui s'est accompagnée d'arguments à même de réduire à néant les inepties contenues dans la résolution du PE, qui a provoqué une indignation et une condamnation autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À plus d'un titre, l'intervention du vice-président de l'APN s'est articulée tel un rappel, retraçant les actions de l'Algérie et sa position dans de multiples domaines aussi importants que «la structure politique pluraliste du Parlement algérien, la représentation des femmes, le pluralisme médiatique, ainsi que la consécration par l'amendement constitutionnel du renforcement des droits de l'homme et des libertés, de l'indépendance de la magistrature et du caractère démocratique du système politique et républicain de l'Etat algérien». Des avancées réalisées dans la tempête et sous le poids d'une période noire qui a coûté très cher à l'Algérie en vies humaines, où, lâchée par le reste du monde, l'Algérie a réussi à éteindre les feux de la discorde et instaurer la Concorde civile. Des avancées que ses ennemis n'ont pas eu le courage et l'humilité de reconnaître et tentent par toutes les voies de lui soustraire le mérite à travers des salves d'agressions aussi sibyllines que sournoises. C'est exactement dans cette optique et face à un dénouement aussi inattendu que salutaire exprimé à traves la contestation populaire, et l'adoption de la solution constitutionnelle, que finalement l'Algérie est reconnue, non pas comme un pays qui commence à voir le bout du tunnel, mais comme une menace pour les agendas étrangers malveillants, qui ont pu croire en l'espace d'une perturbation, que cette dernière était agonisante et en proie à toute ingérence. C'est précisément dans ce but que l'allocution du vice-président de l'APN s'est voulue une énumération des défis relevés par l'Algérie, et des accomplissements, notamment dans le domaine des droits de l'homme, et de l'humanité. Soulignant avec force le rôle joué par l'Algérie dans la reconstruction du développement et de la sécurité en Méditerranée, Boucharef précise que «cette région constitue un creuset de civilisations et de religions et une passerelle entre les peuples et leurs cultures, ou l'Algérie constitue désormais un Etat de transit et de stabilité pour des milliers de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient, qu'elle traite avec humanité, solidarité, réalisme et objectivité». Il est clair cependant qu'une mise au point sur les différentes prises de position de l‘Algérie et sur son ancrage politique parmi les nations n'était nécessaire que dans la mesure où ce forum représente une opportunité pour mettre en exergue l'émergence d'une nouvelle République, où les principes de la démocratie et des droits de l'homme sont rigoureusement préservés. Autant dire, que la résolution du PE n'a fait en réalité qu'accélérer la reconnaissance des efforts consentis par le gouvernement algérien, pour opérer un changement radical, tant sur le plan social et économique que sur le plan international. Cela étant, au-delà des éléments évoqués par Boucharef et qui sont l'antithèse des arguments fallacieux contenus dans la résolution du PE, ce dernier a tenu à réaffirmer la position de l'Algérie dans les situations conflictuelles et les grands dossiers régionaux de l'heure mettant en avant l'importance du «rôle de l'ONU pour permettre au peuple palestinien d'instaurer son Etat indépendant avec pour capitale Al Qods, régler la crise libyenne via un dialogue politique inter-libyen dans le cadre de la souveraineté de la Libye, de l'unité de son peuple et de son intégrité territoriale, accélérer la décolonisation au Sahara occidental, à travers un référendum d'autodétermination, mettre un terme aux violations marocaines du cessez-le-feu et imposer l'application du droit international, des décisions et des résolutions afférentes».