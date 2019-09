«Notre pays dispose de réelles potentialités pour surpasser la crise économique, voire même pour réussir une success story ».Avant de présenter les solutions pour y arriver, Abderrezak Makri, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), a dressé un tableau noir sur l’économie nationale, lors d’une conférence organisée, hier, au siège de ce parti, en usant, d’un discours, parfois même, alarmiste. Le conférencier a, en effet, déclaré que «depuis 20 ans (allusion faite aux quatre mandats de l’ex-président, Ndlr) l’indice de développement n’a pas dépassé les 3%. Les balances commerciale et des payements sont déficitaires. L’Algérie dispose d’une économie non productive basée sur l’exportation des hydrocarbures (environ 95% des recettes). Au-delà de 2020, les réserves de changes pourraient chuter à zéro». Il a fustigé, au passage, le recours à l’endettement extérieur proposé par l’Exécutif dont les conséquences seraient néfastes, à savoir, «une situation sociale très difficile et la perte de la souveraineté nationale». Pour lui, les solutions sont d’abord un environnement d’entente nationale et une stabilité politique. En outre, des dirigeants élus démocratiquement, compétents et favorisant la justice sociale. Ajouté à cela Le facteur temps, au moins cinq années. Enfin, un bon climat d’affaires (suppression des lourdeurs administratives et allègement des lois) et surtout la diversification de l’économie.