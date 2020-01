«Une cellule de veille a été mise en place pour surveiller l’évolution du coronavirus par le ministre de la Santé», a indiqué le docteur Djamel Fourar, directeur de la prévention au ministère de la Santé, lors de la conférence de presse animée, hier, au sein même du ministère. En effet, lors de cette rencontre avec la presse nationale, le département de Abderrahmane Benbouzid a fait le point sur la situation du coronavirus. D’ailleurs, le docteur Fourar, se montre confiant concernant le protocole de gestion du risque sanitaire en Algérie. «Chaque pays met en place son propre protocole, et ils sont différents d’un pays à un autre, d’ailleurs les risques ne sont pas les mêmes d’un pays à un autre.»

Expliquant que les mesures prises sont à deux niveaux : national et international le responsable au département de Benbouzid a souligné que «pour l’instant il n’y a aucun cas ni alerte à travers l’ensemble du territoire national, en dépit de cela ,notre département estime que c’est un risque pour la santé publique, et nous avons déjà mis en place les mesures de protection». Et d’ajouter : «Au niveau national, la surveillance des vols qui viennent de pays à hauts risques, la Chine en l’occurrence, à côté de Doha au Qatar, Dubai aux Emirats arabes unis et Istanbul en Turquie.» Pour illustrer le déploiement des équipes pour faire face au danger venu de Chine, le docteur Fourar a souligné que son département a «installé des caméras thermiques à l’aéroport pour les passagers arrivant de ces destinations. Sur le plan international , nous sommes en contact avec l’ensemble de nos ambassades à travers le monde, pour pouvoir avoir les informations dans le temps et l’heure».

Il a en outre affirmé que le département de la santé est en contact étroit avec l’Organisation mondiale de la santé(OMS). Cette dernière est le point de référence pour toute urgence de santé publique dans le monde. «L’OMS n’a pour le moment déclaré aucune alerte mondiale sur ledit virus, et nous sommes en contact avec elle, nous suivons de très près ces instructions. L’organisation est en exploitation et elle n’a restreint ni vols ni échanges commerciaux», signale le docteur Fourar.

De son côté le docteur Fouzi Derrar, responsable du laboratoire de référence des virus respiratoires de l’Institut Pasteur revient sur l’évolution du coronavirus depuis son apparition dans la ville de Wuhan, en Chine, affirmant que pour le moment «les spécialistes ne peuvent pas donner la classification exacte puisque, contrairement au coronavirus du Moyen-Orient, il présente des symptômes nouveaux». Il a d’ailleurs insisté sur le fait que le seul moyen de protection et de prévention efficace pour les populations consiste à respecter des «mesures d’hygiène». «Comme pour n’importe quelle grippe, les mesures d’hygiène sont les meilleurs moyens pour contenir l’évolution et ou la transmission de la maladie», a-t-il assuré.