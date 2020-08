La sécurité des frontières demeure une question prioritaire pour l'Armée nationale populaire qui, depuis des années, est engagée, avec de gros moyens aussi bien humains que matériels, pour protéger le territoire des infiltrations des trafiquants et des groupes terroristes. De plus en plus concentrés vers la Libye qui connaît une déstabilisation sécuritaire gravissime à cause des ingérences multiples de plusieurs pays, ces groupes terroristes, de retour de Syrie, ont provoqué un contexte de crise dont les conséquences peuvent être très sérieuses sur la sécurité des frontières algériennes. Le président de la République a prévenu sur cette situation, appelant les parties en conflit à réagir avec raison et sagesse, en entamant des négociations au profit de la Libye et son peuple, mais entre-temps l'Algérie a mis au point une stratégie de prévention pour maintenir le pays en dehors de cette crise et préserver la sécurité de ses frontières. C'est ainsi qu'on apprend que l'ANP a renforcé son dispositif sécuritaire le long de la frontière avec ce pays, mais certainement avec le Mali car les groupes terroristes pourraient, pour leur survie, se servir aussi de la frontière algéro-malienne pour s'infiltrer. Ils sont de différentes nationalités et même du Maroc dont il est dit, selon plusieurs sources très bien informées, qu'ils sont entrés en guerre en Libye et sont largement liés à l'organisation criminelle Daesh. On parle de plusieurs dizaines de Marocains qui ont rejoint la Libye. Cela a d'ailleurs été confirmé par «le Centre européen de lutte contre le terrorisme», mais aussi par nos sources. La Libye est désormais la nouvelle destination des groupes terroristes de l'organisation terroriste Daesh, qui fuit les zones de conflit en Syrie, en Irak et en Somalie. Le Sahel est aussi une zone de crise qui profite à ces groupes, confient nos sources, d'où la mobilisation de l'ANP. Les postes de contrôle ont été ainsi renforcés, avec la création de zones militaires, des surveillances de jour comme de nuit sont régulièrement opérées avec des moyens sophistiqués.

Dans une analyse à ce sujet publiée par Journals, Openedition, il est souligné sous le titre: «Sécurité aux frontières?: portée et limites de la stratégie algérienne», que l'instabilité, accrue en Libye et au Mali «fait de l'Etat algérie l'un des pays les plus engagés dans la sécurité régionale». On estime que «l'Algérie est désormais entrée en guerre sans être vraiment en guerre».

Pour l'auteur de cette analyse, «la stratégie algérienne se déploie à trois niveaux: la mise en place d'un dispositif de sécurité aux frontières et la restructuration des forces armées et de sécurité, l'amorce de processus bilatéraux de coopération avec les pays voisins, le développement d'un processus multilatéral à travers l'initiative des pays du champ. Cette stratégie est régie par trois principes fondamentaux: non-ingérence dans les affaires et prise en charge endogène de la sécurité régionale (refus de toute intervention extérieure)», ce qui est parfaitement adopté actuellement par l'Algérie qui sera comme l'a affirmé le général de corps d'armée, chef d'état-major Saïd Chanegriha, prête à ne pas en douter, à affronter toutes les menaces et la mutation du phénomène terroriste, avec une stratégie persuasive aux frontières. Nos sources nous le confirment soulignant que l'ANP est en mesure de repousser tous les dangers éventuels.