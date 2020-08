La célébration de la journée nationale du Moudjahid, a été le moment le plus opportun, pour appeler les Algériens à se serrer les coudes et à regarder dans la même direction. L'enjeu n'est pas des moin

dres. Il est question de mettre toutes les chances du côté de l'Algérie pour réussir sa nouvelle révolution, celle du changement radical. C'est le voeu que le président de la République a exprimé dans son message à la nation, lu en son nom par le ministre des Moudjahidine. Le propos du chef de l'Etat est on ne peut plus clair. Il appelle les Algériens à «tourner la page des divergences et divisions pour une pleine adhésion à la bataille du changement radical que nous avons engagée aux plans politique et socio-économique».

Le président Tebboune construit sa conviction sur une réalité du moment qu'il faut absolument faire évoluer dans le sens de la modernité et de la démocratie. La mission présidentielle, à travers la nouvelle Constitution, poursuit l'objectif de mettre le pays une bonne fois pour toutes sur les rails. Pour se faire, l'erreur n'est pas permise et tous les Algériens qui constatent l'état du pays et de son environnement régional savent combien l'unité est cruciale pour en finir avec toutes les tares que laisse l'ancien système. Des décennies de mauvaise gouvernance et de spoliation ont, en effet, lourdement affaibli les capacités du pays à renouer avec le développement et la croissance, longtemps sacrifiés sur l'autel de la corruption et des manoeuvres mafieuses. Mais il n'est pas trop tard soutenait le chef de l'Etat, il y a quelques jours. À condition, bien entendu, de faire appel au patriotisme, à la conscience et à l'esprit de responsabilité des citoyens. Le président de la République a mis en exergue la gravité de la situation et l'impératif de fédérer tous les efforts pour la reconstruction du pays: «Une conjoncture qui nous interpelle aussi à resserrer notre front interne, à mobiliser nos énergies créatrices et à libérer les idées et les initiatives pour concrétiser le projet du changement radical global, celui de l'édification d'une Algérie forte de ses institutions démocratiques, où la compétence et l'intérêt de la nation sont les seuls critères à faire valoir», a-t-il expliqué.

Il faut dire qu'autant la Constitution et le renforcement d'un front interne durant le règne de l'ancien régime, n'étaient qu'une chimère, autant aujourd'hui, ces deux facteurs sont essentiels à la survie de la nation. Ce sont le ciment qui va sceller et valoriser tous les acquis réalisés durant ces deux dernières années, à travers le soulèvement populaire, et l'aboutissement à l'élection présidentielle, qui ont sorti le pays d'une errance politique et constitutionnelle qui a failli coûter très cher à l'Algérie.

Plus que jamais, la réussite de la transition repose, en majeure partie, sur l'adhésion de toutes les forces vives du pays, à la nouvelle approche de sortie de crise, afin de surmonter avec succès l'ensemble des obstacles qui se sont accumulés, qui risquent de replonger le pays dans le chaos.

S'exprimant sur la nécessité de transmettre le flambeau aux générations montantes, le président de la République, souligne que cette célébration est également l'occasion «pour leur rappeler leur responsabilité dans la sauvegarde de la patrie à travers, notamment la préservation de la mémoire collective, qui doit rester, en tout temps et toutes circonstances, l'étendard de nos gloires, qui sont également des moments de méditation et de questionnement, pour tout patriote sincère, sur ce qui a été offert à cette patrie en contrepartie de ce qu'elle a donné».

Une halte qui met en avant les grandes richesses et potentialités du pays qui, durant des générations, ont permis de maintenir un système social, et une couverture des besoins internes sans failles, et qui arrivent aujourd'hui à une embouchure étroite qui les contraint à attendre une mobilisation du peuple en guise de soutien, et de retour.

Une contrepartie qui ne peut découler que du respect et de la reconnaissance des sacrifices des générations précédentes, bafouées et dénaturées par le passage de la décennie noire, où la cassure intergénérationnelle, a creusé un grand gouffre au fond duquel ont émergé tous les maux et les plaies de l'Algérie.