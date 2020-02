Hier matin, l’avion de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a décollé de Pékin, rapatriant 100 ressortissants algériens qui étaient bloqués en Chine. Un important dispositif sanitaire est mobilisé pour les accueillir dès leur arrivée à l’aéroport international d’Alger. De plus, un autre avion avait décollé, hier, pour rapatrier les 36 étudiants algériens bloqués à Wuhan, épicentre de cette épidémie. On note, dans ce cadre, que toute personne rapatriée sera mise à l’isolement pendant quelques jours pour les besoins des contrôles médicaux. Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait donné des instructions pour le rapatriement et la prise en charge des Algériens établis dans la ville chinoise de Wuhan, où est apparu le nouveau coronavirus ! Le président de la République avait également instruit les institutions gouvernementales concernées à l’effet de prendre impérativement toutes les mesures préventives nécessaires. Depuis l’annonce de l’apparition du nouveau coronavirus 2019-nCoV à Wuhan en Chine, les fausses informations flottent dans l’air. Pourtant, jusqu’à présent, aucun cas n’a été enregistré en Algérie. Toutes les informations publiées sur les réseaux sociaux ne sont donc que des fake news. Selon les observateurs, les autorités sanitaires suivent attentivement l’évolution de la situation pour éviter toute « éventualité de contamination ». Dans ce même sillage, on note qu’un dispositif de contrôle épidémiologique a été placé au niveau de l’aéroport international Houari-Boumediene, et qu’un autre dispositif de veille sanitaire a été réactivé au niveau des structures sanitaires aux frontières. Dans ce cadre de sensibilisation, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a inspecté, jeudi, le dispositif de contrôle épidémiologique au niveau de l’aéroport international Houari-Boumediene et du service des maladies virales à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar). Selon le ministre, toute personne suspectée d’infection par le coronavirus sera évacuée en urgence vers l’EHS El-Kettar. Il est important de souligner, par ailleurs, que les voyageurs, notamment ceux en provenance de Chine, sont soumis à un contrôle médical avant leur embarquement pour rejoindre Alger où ils sont également soumis à un autre contrôle effectué par les services algériens pour s’assurer qu’aucun cas suspect ne figure parmi eux. On note que, depuis le lancement par le ministère du dispositif de contrôle, toutes les conditions matérielles et humaines ont été prises pour accueillir les étudiants algériens rapatriés ou en voie de l’être de Chine. D’après les praticiens de la santé, la prévention reste l’unique thérapie pour enrayer cette maladie. A présent, les informations disponibles, indiquent que le coronavirus s’identifie par des symptômes similaires à ceux d’une grippe modérée, mais aussi par des symptômes plus sévères. La maladie peut aussi progresser et se développer dans le temps et même se transmettre par les postillons (éternuements, toux). Les patients présentant des maladies chroniques pré-existantes (telles que l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies hépatiques et les maladies respiratoires) semblent plus vulnérables et susceptibles de développer des formes sévères. Dans un autre chapitre, on précise que, selon la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé d’avant-hier, l’épidémie du coronavirus a touché plus de 18 pays en dehors de la Chine, l’Algérie, n’étant pas touchée. Selon elle, le nombre de patients contaminés a grimpé à environ 10 000 cas, dont 213 morts en Chine et 80 cas confirmés dans 18 pays... Face à cette situation, l’urgence internationale est décrétée ! L’alerte est désormais lancée et nul n’est à l’abri.