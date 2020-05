Bonne nouvelle pour les Algériens encore bloqués à l'étranger, à cause de la propagation de l'épidémie du coronavirus (Covid-19). Une opération de rapatriement a débuté, hier. Deux vols étaient au programme, un de Paris et l'autre de Casablanca pour rapatrier les Algériens bloqués au Maroc. 400 autres personnes seront également rapatriées de la Tunisie par voie terrestre.

Les voyageurs venant de France et du Maroc sont arrivés respectivement le matin et l'après-midi. Ils étaient soulagés de rentrer, enfin, au pays. Ils ont été accueillis par des responsables algériens avant d'être dirigés vers des complexes hôteliers, où ils seront mis en quarantaine durant 14 jours.

Les autorités sanitaires ont imposé cette exigence pour tout voyageur revenant de l'étranger, afin d'empêcher la propagation du coronavirus, surtout que l'épidémie en Algérie a été «importée» de l'étranger. Il a donc été décidé leur mise en quarantaine dans des hôtels appartenant à l'Etat, mais aussi à des promoteurs privés qui les ont mis à la disposition des autorités. Jusque-là, les milliers de personnes rapatriées ont salué les conditions dans lesquelles elles ont vécu leur quarantaine avec une très bonne prise en charge de la part des personnels de ces établissements hôteliers. C'est le cas, par exemple, de nos compatriotes rapatriés, mercredi dernier, de Londres. Ils ont fait part des très bonnes conditions de leur mise en quarantaine dans de grands hôtels de la capitale. Il faut dire qu'une longue logistique a été mise en place pour ces opérations, qui ont permis le rapatriement de plus de 8 000 ressortissants. Et ce n'est pas fini puisque d'autres vols sont prévus, à partir de Londres, Alicante et Istanbul. Aucune date n'a été avancée pour le moment.

Néanmoins, cela devrait intervenir dans les prochains jours. Car l'on enregistre une reprise des rapatriements, à l'arrêt depuis la mi-avril. Il est utile de dire que malgré ces opérations d'envergure, bon nombre de nos concitoyens demeurent bloqués à l'étranger depuis la mi-mars.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions claires afin de clore au plus vite cet épineux dossier.

Le chef de l'Etat avait ordonné le rapatriement des voyageurs algériens bloqués au niveau des aéroports à l'étranger, suite à la décision de fermeture des aéroports et des ports algériens, mesure prise à titre préventif contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

A cet effet, une cellule nationale composée des ministères concernés a été mise en place pour s'atteler, sous la supervision du Premier ministre, à l'examen du meilleur moyen de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger. Cette cellule s'est également occupée du rapatriement de 746 dépouilles mortelles d'Algériens décédés à l'étranger, et ce malgré la fermeture des frontières.

Cette reprise des opérations devrait permettre de clore très rapidement ce dossier, des plus délicats. Nos ressortissants encore à l'étranger peuvent donc être rassurés...