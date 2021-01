L'Algérie, par la voix de son représentant permanent à l'ONU, l'ambassadeur Sofiane Mimouni, a plaidé, avant-hier pour une «augmentation de la taille et de la composante» du Conseil de sécurité. Cette revendication s'appuie sur les «réalités géopolitiques actuelles», a affirmé Sofiane Minouni. Des réalités qui donnent à l'Afrique un rôle plus intéressant que celui que lui affecte l'actuelle division géopolitique de la planète. À ce propos, la voix de l'Algérie n'est certainement pas isolée, mais sera-t-elle entendue par les membres permanents du Conseil de sécurité?

Les diplomates algériens, au même titre que leurs homologues du «tiers-monde», savent certainement que ce ne sont pas des voeux pieux qui feront évoluer les rapports de force au sein de l'Onu.

La position algérienne exprimée au cours de la première réunion informelle sur la réforme du Conseil de sécurité, met tout de même au centre du débat la nécessité pour les pays actuellement «inaudibles» de soutenir le principe d'un Conseil de sécurité plus «représentatif, efficace et transparent». Un triptyque, aujourd'hui difficile à imaginer, mais l'ambassadeur algérien y croit, d'autant plus qu'un élargissement du Conseil de sécurité «renforcera ses capacités de contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales», soutient-il.

La perspective d'un Conseil de sécurité plus efficient sur les crises politiques que traversent nombre de pays, amène l'ambassadeur Mimouni à estimer que l'attribution de sièges permanents à l'Afrique, tels que revendiqués par les représentants du continent noir à l'ONU était légitime. «Le soutien croissant d'un grand nombre d'Etats membres à la position commune africaine, était une preuve concluante de la nécessité de réparer l'injustice historique qui affecte le continent africain», défend-il.

Cette intervention algérienne dans une réunion informelle fait suite à un appel formulé en février 2020, pour la réparation de «l'injustice historique que l'Afrique continue de subir, en attribuant dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité deux sièges permanents au continent». Une première pierre dans un parcours difficile, mais pas illusoire, sachant que l'Afrique est appelée à devenir une sérieuse destination des investissements mondiaux et la démocratisation, certes encore embryonnaire, finira par devenir une norme de gouvernance. Il faut savoir en ce février 2020, que la délégation algérienne à New York avait clairement réitéré le soutien de l'Algérie à la position africaine commune sur cette réforme. Laquelle ne date pas d'hier, puisqu'il est fait référence au consensus d'Ezulwini et la déclaration de Syrte. Dans la conception qu'a l'Algérie par rapport aux deux sièges réclamés, ceux-ci doivent jouir de «tous les privilèges et droits inhérents à cette catégorie, y compris le droit de veto». C'est placer la barre haut. Quant aux deux autres sièges non permanents pour le continent et relevant la nécessité de tirer profit «des progrès accomplis jusqu'ici pour aboutir à un Conseil de sécurité plus représentatif, démocratique, efficace, transparent et accessible». Dans la série de propositions, l'Algérie avait défendu le principe du cycle de négociations intergouvernementales en tant que forum unique et légitime pour poursuivre le débat sur la réforme du Conseil de sécurité.