Il y a trois mois, le démantèlement tarifaire avec l'Union européenne, négocié à l'époque de l'ex-président Bouteflika, devait entrer en vigueur de fait à la fin des deux reports demandés par l'Algérie. Ce qui n'est pas du tout du «goût» des nouvelles autorités du pays qui espèrent bien pouvoir trouver le moyen de renégocier un accord préjudiciable à l'économie nationale.

En effet, l'Algérie enregistre un manque à gagner annuel de quelque 2,5 milliards de dollars depuis l'entrée en vigueur de l'Accord d'association avec l'UE en 2005 et aurait demandé à revoir les termes du contrat. C'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a annoncé la révision de l'accord en déclarant, en septembre dernier, que l'Algérie ne renoncera certes, pas à l'Accord d'association avec l'Union européenne (UE), mais procèdera à une révision du calendrier relatif au démantèlement tarifaire en fonction de ses intérêts économiques. «Nous allons revoir le calendrier (démantèlement) et ils (UE) sont d'accord concernant cette révision à laquelle s'attellent des économistes», avait alors déclaré Abdelmadjid Tebboune insistant sur l'attachement de l'Algérie à construire une économie indépendante de la rente. Or, cela n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Europe qui n'a pas honoré son engagement d'investir dans le pays se contentant de le transformer en un grand marché pour écouler ses produits. Les chiffres sont la preuve de ce contrat gagnant pour l'UE, mais très préjudiciable au pays. L'Algérie a importé pour 320 milliards de dollars de biens entre 2005 et 2019 tandis que ses exportations, hors pétrole et gaz, n'ont atteint que 15 milliards de dollars vers l'Europe durant la même période. Ce qui laisse le pays toujours dépendant et sous «tutelle». Il s'agit là d'une «colonisation» des temps modernes, ne nécessitant ni invasion ni guerre. Ce sont plutôt les pressions politiques qui permettent d'obtenir la soumission économique. Raison pour laquelle, la décision d'Alger de revoir l'Accord d'association a été considérée comme une rébellion qu'il fallait vite mater pour garder la mainmise sur les richesses du pays. Quel moyen plus indiqué que de faire adopter par le Parlement une résolution pour dénoncer le non-respect des droits de l'homme dans le pays. Et il ne s'agit là que d'un début puisque l'UE s'est dotée, hier, de la capacité de sanctionner les auteurs de «graves violations des droits de l'homme partout dans le monde». Un outil qui sera actionné à chaque fois que les intérêts des pays européens seront menacés car il ne faut pas croire que l'UE puisse se soucier des libertés démocratiques en Algérie ou ailleurs. Ammar Belhimer, le porte-parole du gouvernement, l'a aussi déclaré, en réaction à la résolution du parlement européen. «Il est plus que certain que si l'Algérie n'avait pas manifesté une forte volonté de revoir l'Accord d'association pour mettre fin à un marché de dupes et avait accepté d'aligner le prix de son pétrole à celui de son gaz naturel, jamais ces pseudos parlementaires n'auraient été poussés à écrire de telles contrevérités», a-t-il affirmé dernièrement non sans ajouter «il est également évident que si l'Algérie avait renié une partie de sa souveraineté, acquise grâce à un lourd tribut, en acceptant de devenir la décharge, notamment des voitures diesel européennes, devenues une menace pour l'homme européen et son environnement, car ‘'trop polluantes'', de telles résolutions n'auraient jamais vu le jour». Pour le ministre de la Communication «c'est parce que l'Algérie campe sur ses nobles positions en faveur des causes justes, à l'instar de celles des peuples sahraoui et palestinien, et refuse toute normalisation avec l'Etat sioniste, très en vogue ces derniers temps, qu'elle fait et fera l'objet d'attaques médiatiques et de critiques de la part de mercenaires de tout bord». La résolution était donc bien un moyen de pression qui se voulait un avertissement à quelques jours de la 12ème Session du Conseil d'association Algérie-Union européenne qui s'est tenue, hier, mais aussi du Sommet européen, prévu les 10 et 11 décembre 2020.