L'Algérie réfléchit «sérieusement» à l'après-pétrole. Le pays s'engage volontairement à opérer une baisse supplémentaire de sa production pétrolière dans le cadre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés Opep. Et il confirme qu'il a l'intention de lancer l'ambitieux projet Desertec.

C'est ce qui ressort grosso modo des déclarations faites par le ministre de l'Energie, lors de son passage hier sur les ondes de la Radio nationale lors de l'émission «Deïf El Sabah», (L'invité du matin).

S'exprimant au lendemain de la décision de réduction de la production pétrolière des pays Opep-non Opep de 10 millions de barils par jour (mbj) dont 200 000 barils pour l'Algérie à partir du mois de mai prochain, Mohamed Arkab a déclaré que «l'application de cette dernière n'aura pas un grand impact sur les ressources en devises du pays».

Le ministre de l'Energie ira, figurez -vous, jusqu'à dire que les revenus en devises de l'Algérie ne seront pas affectés et qu'ils connaîtront un équilibre dans un proche avenir».

Poursuivant, Arkab a expliqué que les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole Opep aux côtés des pays extérieurs à l'organisation Opep Plus sont parvenus à un accord de coopération pour réduire la production en trois étapes. «Durant la première étape, qui débutera le 1er mai et durera jusqu'au 30 juin, il y aura une réduction de 10 millions de barils par jour. De son côté, la deuxième étape s'étalera de juillet jusqu'à la fin de décembre et connaîtra une réduction de huit millions de barils par jour. Pour sa part, la troisième étape, prévue entre janvier 2021 et avril 2022, sera marquée par une réduction de six millions de barils par jour.» a-t-il mentionné. Pour ce qui est du rôle de l'Algérie, qui préside l'organisation de l'Opep, Arkab a indiqué que «l'Algérie a travaillé pour réactiver les propositions et rapprocher les points de vue des uns et des autres afin de parvenir à un accord qui soit accepté par tout le monde,» a-t-il conclu. Ce long discours s'inscrira dans les annales comme l'un des plus éloignés de la réalité, notamment par le fait qu'il intervient au moment où les recettes de tous les pays producteurs de pétrole connaissent une baisse, à raison que les cours de pétrole sont en chute libre sur le marché mondial? Pas tout à fait, puisque le ministre de l'Energie profitera de l'occasion pour annoncer que «l'Algérie avait signé au début du mois courant un accord préliminaire avec l'Allemagne afin de lancer son projet Desertec.» Il fera savoir par la suite que le dossier de Desertec est sur la table des négociations entre l'Algérie et l'Allemagne en vue de préparer l'accord technique qui permettra son lancement. Mohamed Arkab a précisé dans ce sens que «le P-DG du Groupe Sonelgaz et le partenaire allemand communiquent ces jours-ci à travers la technologie de la vidéoconférence, en préparation de l'accord technique, ainsi que la détermination des capacités naturelles et des qualifications que l'Algérie possède sur l'énergie solaire». Cela avant de révéler que «le projet d'énergie solaire Desertec n'est qu'un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie énergétique nationale en cours de préparation, en coordination avec plusieurs ministères, dirigée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et cette stratégie sera présentée prochainement». Donc, l'Etat ne compte pas brusquement brûler les étapes dans la course à la transition énergétique durable et renouvelable.