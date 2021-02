L'Algérie reprend l'initiative dans le dossier malien. L'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, demeure toujours la plate-forme qui fait consensus au Mali. La 42e session du Comité de suivi dudit accord a été présidée par le ministre des Affaire étrangères, Sabri Boukadoum. Fait nouveau, c'est la première fois que ce comité se réunit dans la ville de Kidal, au nord du Mali. Doit-on y voir une symbolique, sachant que cette région du pays a abrité des factions maliennes en conflit avec le pouvoir de Bamako? En tout cas, Sabri Boukadoum, qui a annoncé cette réunion sur son compte twitter, affirme que «cela constitue un évènement inédit et un indicateur important à même de donner une forte impulsion au processus de paix et de réconciliation parrainé par l'Algérie, en coopération avec la communauté internationale représentée par le Comité». Pour Smaïl Chergui, commissaire sortant à la Paix et à la Sécurité de l'Union africaine, cette session et sa localisation sont «une évolution remarquable en termes de confirmation de l'attachement de l'ensemble des Maliens à la concrétisation de la paix dans le cadre de l'unité et de l'intégrité territoriale de leur pays». Des dossiers très concrets, incluant le retour des services de l'Etat à Kidal, et les services sociaux de base (eau, éducation, santé) ont été discutés. Les questions de paix, de la sécurité, de la justice et des droits de l'homme ont été évoquées. «Le drapeau malien flotte à Kidal, symbole important pour un Mali uni et indivisible», s'est réjouie la représentante de la Munisma à la réunion de Kidal.

En présidant le Comité de suivi, l'Algérie opère ainsi un retour remarqué sur la scène malienne et son ministre des Affaires étrangères, reçu par l'actuel président malien, Bah N'Daw, travaille à l'accélération de la cadence de la mise en oeuvre de l'Accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. L'activité assez fournie du ministre au Mali traduit également la réceptivité des nouvelles autorités de ce pays du discours d'Alger. A travers les entretiens q'il a eus, avec le vice-président du Mali, le colonel Assimi Goïta et le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Wagué, le ministre malien des Affaires étrangères, Zeyni Moulaye, Sabri Boukadoum a certainement marqué des points, justifiant amplement la présidence des travaux de la 42e session du Comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Le ministre malien de la Réconciliation, Ismaël Wagué, a affirmé que du seul fait que cette première réunion se tienne à Kidal représente un signe d'espoir. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est joint à la réunion par visioconférence pour souligner «l'attachement de la France à la mise en oeuvre de l'accord de paix d'Alger, condition indispensable d'une sortie de crise au Mali et au Sahel». Cette réunion intervient à quelques jours de la tenue du sommet du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad), prévu les

15 et 16 février courant, à N'Djamena (Tchad) et au cours duquel il sera question de la présence militaire française dans la région. Le Drian affirme espérer que ledit sommet sera celui du «sursaut diplomatique et politique pour régler la question de l'insécurité dans la région du Sahel». A ce propos, lors d'un débat au Sénat, Jean-Yves Le Drian a révélé que la France appuyait des solutions d'ordre politique dont celle impliquant la mise en oeuvre de l'accord de paix d'Alger. La ministre française des Armées, Florence Parly, a tout simplement suggéré de «passer aux actes» en appliquant l'accord.