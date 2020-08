On n'a jamais rien pour rien. Autrement dit, personne ne t'offrira quelque chose sans contrepartie, surtout dans les affaires où toute négociation réussie implique un accord gagnant-gagnant. Ce qui est valable à l'échelle de l'individu, l'est aussi à l'échelle des nations. L'accord de l'Algérie avec l'UE portant sur la création d'une zone de libre-échange qui devrait entrer en vigueur ce 1er septembre, doit répondre à cette règle. Or, les experts économiques nationaux sont loin d'être convaincus que le libre-échange économique avec les pays européens puisse être favorable à notre économie surtout que cette dernière est toujours chancelante. La première raison est évidente. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, l'ensemble des produits provenant de l'espace européen sera exonéré des droits de douanes. Une situation qui va entraîner, en moyenne, quelque 2,5 milliards de dollars de pertes fiscales au détriment du Trésor algérien. Déjà que la situation financière est compliquée, se dégarnir d'un telle somme est loin de faire l'affaire de l'Algérie. Cela aurait pu être envisageable si la contrepartie était fortement rentable, même à long terme avec un transfert de technologie et une hausse des investissements directs européens en Algérie. Il s'agit là d'un des points de l'accord qui n'a, cependant, pas été respecté par l'UE. Il n'y a ni investissements directs, ni transfert de technologie, ni des droits de douanes pour le produit UE. Que gagnera l'Algérie? Elle se verra accorder le droit d'exporter ses produits sur le marché européen? Mais qu'exportons-nous en dehors des hydrocarbures? En fait, la réalité est que les Entreprises nationales n'arriveront peut-être même plus à concurrencer le produit UE sur le marché local. Combien de postes de travail seront alors éliminés? Et combien de PME disparaîtront? Les faits têtus, sont là pour le rappeler. L'Algérie a importé pour 320 milliards de dollars (plus de 270 milliards d'euros) de biens entre 2005 et 2019 tandis que ses exportations hors hydrocarbures, vers l'UE n'ont atteint que 15 milliards de dollars. C'est dire qu'entre l'Algérie et l'UE, en plus du fait qu'il n'y a que le commerce qui prime, il est à sens unique. L'Union européenne se cherche donc un marché pour écouler sa marchandise tandis que l'Algérie qui compte ses sous aujourd'hui, veut relancer son économie et créer des richesses. Un rééquilibrage de l'accord s'avère plus que nécessaire donc, comme l'a déjà affirmé, le président de l'Association nationale des exportateurs algériens, Ali Bey Naceri soutenant que «l'État ne doit plus parler avec lui-même». Il est impératif, a-t-il indiqué dans l'une de ses interventions, d'impliquer désormais le secteur économique productif national dans toutes les négociations qu'il entreprend avec des partenaires étrangers. Autre point important à prendre en considération aujourd'hui est le lancement de la Zone de libre-échange africaine (Zlecaf) qui engendrera un marché interafricain d'une valeur de 3 000 milliards de dollars, selon les estimations officielles. À ce propos, il y a lieu de rappeler que le chef de l'Etat a appelé à la préparation de la mise en oeuvre de la Zlecaf. À bien voir, peut-être que l'Afrique serait une issue stratégique pour l'économie algérienne.