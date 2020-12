Pour avoir relevé une «bonne application» des mesures de prévention et de protection édictées au niveau des mosquées autorisées à accueillir les fidèles (d'une capacités de plus de 1 000 fidèles) et une «discipline exemplaire» des citoyens qui ont veillé constamment au respect de toutes les mesures barrières (distanciation sociale, port obligatoire du masque, tapis personnel, mesures d'hygiène,...), le gouvernement a décidé, hier, l'ouverture des mosquées ayant une capacité supérieure à 500 fidèles, tout en adhérant au strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du coronavirus, notamment la distanciation physique, l'utilisation de tapis personnel pour la prière, le port de masque et la désinfection des mains. Cette décision entrera en vigueur à partir du 2 décembre. Le communiqué du Premier ministre précise que cette décision intervient «en continuité de la démarche d'ouverture des mosquées de manière graduelle, progressive et contrôlée, observée par les pouvoirs publics». Cependant, l'ouverture programmée des mosquées «doit se faire sous le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya des affaires religieuses et des wakfs», indique le communiqué, et cela à travers les fonctionnaires de la mosquée et les comités des mosquées, et ce en étroite coordination avec les services de la Protection civile et des APC et le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local. Selon le communiqué, la décision d'ouverture des mosquées entre dans le cadre des nouvelles mesures au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus (Covid-19), décidées par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19) et l'autorité sanitaire. Autre décision prise, la prorogation des mesures de confinement sanitaire à domicile dans 34 wilayas.

Le prolongement des mesures de confinement de 20 heures jusqu'à 5heures du matin du lendemain, sera pour une durée de 15 jours. Les wilayas concernées sont Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Médéa, Mostaganem, M'sila, Tissemsilt, El-Oued, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Alger, Tiaret, Tizi Ouzou, Aïn-Témouchent, Constantine, Ouargla, Oran et Khenchela. Le communiqué du Premier ministère a noté que les wilayas de Chlef, Béchar, Tamanrasset, Djelfa, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès, Mascara, El Bayedh, Mila, Aïn Defla, Naâma, Ghardaïa et Relizane, ne sont pas concernées par les mesures de confinement. Sur un autre registre, il a été décidé de proroger, pour 15 jours, la fermeture de certaines activités commerciales. La décision concerne les ventes des véhicules d'occasion au niveau de l'ensemble du territoire national. Comme est prorogée la mesure de fermeture, pour 15 jours et dans les 34 wilayas concernées par le confinement partiel à domicile des activités des salles omnisports et des salles de sport, des lieux de plaisance, de détente, des espaces récréatifs et de loisirs et des plages, des maisons de jeunes et des centres culturels. De ce fait, la mesure de cesser toute activité commerciale à partir de 15 heures est prorogée pour 15 jours et dans les 34 wilayas concernées par le confinement partiel à domicile. Il s'agit du commerce des appareils électroménagers, du commerce d'articles ménagers et de décoration, du commerce de literies et tissus d'ameublement, du commerce d'articles de sport, du commerce de jeux et de jouets, des lieux de concentration de commerces, des salons de coiffure pour hommes et pour femmes ainsi que des pâtisseries et confiseries. Tandis que les cafés, restaurations et fast-food limiteront leurs activités uniquement à la vente à emporter et sont également soumis à l'obligation de fermeture à partir de 15 heures.