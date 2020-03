Le coronavirus est invisible. Il circule vite et menace la vie des gens. Comment se protéger donc pour éviter la transmission? Comment stopper la pandémie qui a fait, depuis l’apparition du virus en décembre dernier, plus de 11 000 morts dans le monde et près de 255 000 personnes contaminées ? Comme il s’agit d’un nouveau virus, pour lequel il n’existe aucun vaccin pour le moment, il n’y a rien d’autre à faire que la prévention.

Comme tous les pays de la planète, l’Algérie a donc pris une série de mesures pour endiguer la propagation à grande échelle du coronavirus. Le pays a commencé par fermer les écoles et les universités. Il a ensuite décidé de fermer les ports et les aéroports, avant d’annoncer l’interdiction des marches, rassemblements et toutes les manifestations. En entrant dans la phase 2 de la lutte contre la pandémie, l’Algérie a décidé de réduire fortement son activité, de fermer les mosquées ainsi que plusieurs types de commerces, la suspension de tous les moyens de transport en commun publics et privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas, ainsi que la démobilisation de 50% des employés et des femmes travailleuses ayant des enfants en bas âge. Ces décisions qui s’étaleront jusqu’au 4 avril prochain seront ou levées ou prolongées, en fonction de l’évolution de la situation.

à bien voir, l’Etat a choisi d’avancer étape par étape, face à cette crise sanitaire sans précédent. Cela a permis de mieux maîtriser la situation, a offert un certain temps aux autorités, pour se préparer au pire, mais aussi aux citoyens de s’accommoder et se soumettre aux nouvelles consignes. Néanmoins, cela à surtout préparé l’opinion nationale a admettre l’idée d’un confinement total dans les tout prochains jours. Oui, il faut s’y préparer, l’Algérie pourrait effectivement décider d’un confinement total afin d’endiguer le virus et d’éviter la saturation des hôpitaux. Ce sera une nouvelle étape à franchir pour mener la «guerre» sanitaire contre le coronavirus, surtout que le nombre de wilayas affectées par l’apparition du virus a sensiblement augmenté, ces derniers jours. Depuis le 25 février dernier, l’Algérie a enregistré 139 cas testés positifs au Covid-19 dont 15 décès. à voir ces chiffres, l’épidémie n’a certes pas encore atteint les niveaux alarmants qui ont contraint de nombreux pays européens au confinement total cependant, la contamination concerne pas moins de 17 wilayas, ce qui représente plus d’un tiers du pays. Et c’est là, la source d’inquiétude. Certes, avec l’apparition de chaque cas, des enquêtes épidémiologiques sont menées et les personnes qui sont entrées en contact avec un malade sont placées en confinement, or cela est loin d’éviter toute contamination.

Toutes les études faites de par le monde affirment qu’il faut s’attendre à une augmentation de cas jusqu’à atteindre le pic au bout de quatre à huit semaines. L’Algérie se prépare donc à un scénario semblable et veut éviter de faire face à des situations non maîtrisables comme cela est le cas, aujourd’hui, en Italie qui a enregistré plus de 250 morts pour une seule journée. En Italie, l’épidémie a été très peu prise au sérieux, même lorsque les nouveaux cas diagnostiqués se comptaient par dizaines. Résultat des courses : les autorités de ce pays sont dépassées et son système de santé est débordé.

Aujourd’hui, la population italienne est en confinement total, les Français aussi, mais également de nombreux pays moins touchés, dont la Tunisie. L’Algérie va sûrement faire de même. Surtout que beaucoup de voix s’élèvent pour appeler à un confinement total et à ne pas attendre que la situation soit hors de contrôle.

Que ce soit de simples citoyens ou le personnel soignant, tous mettent en avant les difficultés rencontrées par des systèmes de santé beaucoup plus performants que celui de l’Algérie à faire face à la pandémie pour expliquer que le pays enregistrera forcément d’énormes carences, face à une crise d’une aussi grande ampleur. En fait, le meilleur exemple à suivre pour vaincre le coronavirus est sûrement celui de la Chine, le pays où est apparu le virus et où il a été vaincu.

Avec la propagation du virus, les Chinois n’ont pas tergiversé, ils ont vite opté pour la prévention, dont le confinement, respecté à la lettre par la population depuis déjà trois mois. Abdelmadjid Tebboune a annoncé, jeudi dernier, que les autorités se donneront une période d’observation, avant d’aller par la suite vers des mesures plus draconiennes si la situation se dégrade. Ce que l’on n’espère pas, mais il faut déjà s’y préparer.