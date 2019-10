«L’intégration économique de notre pays dans notre continent est un choix stratégique qui passe impérativement par le commerce inter-africain et le partenariat ; et l’Algérie a d’ores et déjà mis en place une feuille de route pour se positionner sur le marché africain», a déclaré, hier, ce responsable, lors des travaux de la Conférence nationale sur la Zone de libre-échange africaine et la stratégie adoptée (Zlecaf).

Pour un «1,2 milliard de consommateurs et un produit brut combiné de 2,5 mds $ et des richesses naturelles, le marché africain représente environ 3 000 milliards de dollars et recèle des potentialités énormes pour des échanges commerciaux gagnant-gagnant», a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de cette feuille de route, Djellab a fait part de certaines mesures prises et en partie mises en œuvre, et ce, afin de relever le défi de faire de nos entreprises des entités concurrentielles et connues. Il a cité la création d’un fonds de soutien aux sociétés exportatrices. Il y a également l’accompagnement de celles-ci par des facilitations (logistique, transport et création de show rooms). Ajoutée à cela, la participation aux foires industrielles et de la commerciales (exemples de la Mauritanie, Mali et Niger), ainsi que la création de rencontres entre opérateurs algériens et africains. A signaler par ailleurs, que l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange africaine est prévue en juillet 2020. Ce processus s’étalera sur cinq années, pour qu’en 2024 il n’y aura plus aucun droit de douane ou restriction aux frontières, a affirmé encore le ministre du Commerce. Djellab a regretté enfin que le volume du commerce inter-africain demeurait «très en deçà» des attentes, soulignant que toutes les études économiques mettent en exergue la faiblesse des échanges entre pays africains qui ne dépassent pas les 15%, soit 2% du commerce mondial.

Pour rappel, 29 pays ont à ce jour ratifié l’accord de création de cette zone.

L’Algérie procèdera à sa ratification très prochainement.