Pressé d'immuniser la population contre le coronavirus, le pays vient de signer un nouveau marché pour la fourniture d'un million de doses du vaccin AstraZeneca d'Oxford.

Ce lot important de vaccins sera fabriqué par un laboratoire indien. C'est ce qu'a affirmé Wahiba Hadjoudj, la directrice de la pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé. Elle intervenait lors d'une journée d'études organisée, hier, au siège de l'APN. Il y a lieu de noter que le vaccin anti-Covid-19 fabriqué par l'Inde et développé en partenariat avec l'université d'Oxford, a été récemment approuvé par les autorités sanitaires de l'Union européenne. L'AstraZeneca indien est très convoité. Il a déjà été acheminé vers plusieurs pays d'Asie du Sud. Le Canada s'est récemment joint à la longue liste des pays en attente du vaccin. Plusieurs pays d'Amérique latine, comme le Brésil, se sont déjà inscrits dans la file. L'Inde approvisionnera également l'Afrique du Sud.

Il est évident de noter que la contribution indienne à la lutte contre la Covid-19 en Algérie, n'est pas la première du genre. Sept tonnes de matières premières pour la production de la chloroquine en provenance d'Inde avaient été acheminées vers l'Algérie, l'année dernière. Le pays avait faut-il le rappeler réussi à décrocher le stock conséquent de la molécule, alors que celle-ci faisait l'objet de tension mondiale pour son acquisition.

L'acquisition de cet important nouveau lot de vaccins demeure une étape très importante dans notre combat contre le virus. Elle est synonyme de poursuite de la campagne de vaccination contre la Covid-19, qui a vu déjà plusieurs dizaines de milliers de citoyens vaccinés. L'Algérie a, pour rappel, réceptionné durant les deux dernières semaines, pas moins de 100000 doses du vaccin anti-Covid-19, dont 50000 doses de Spoutnik-V et 50000 autres d'AstraZeneca d'Oxford.

La réception d'un autre lot composé de 700000 doses est également prévu avant la fin du mois en cours. Il faut savoir également que l'arrivée du vaccin chinois est «imminente» Et ce n'est pas tout!

La directrice de la pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé a affirmé, dans son intervention, que «la tutelle est engagée dans des pourparlers avec d'autres laboratoires internationaux producteurs de vaccins anti-Covid-19, en vue d'acquérir un nombre suffisant de doses afin de vacciner la population concernée».

Wahiba Hadjoudj a précisé également que d'autres quantités importantes de doses de vaccin vont être acquises, dans le cadre du dispositif Covax.