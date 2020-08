Chinois ou russe? Ou peut-être les deux. L'Algérie qui attache la plus haute importance à l'acquisition d'un vaccin contre le Covid-19, multiplie les contacts pour s'assurer une commande d'un vaccin parmi les premiers clients. Et c'est auprès des Etats dont les «vaccins-candidats» sont sur le point d'être achevés que Abderrahmane Benbouzid fait ses démarches. Mais il s'agit aussi de pays alliés qui ne manqueront sûrement pas de prendre en considération la longue coopération qui les lie à l'Algérie. En moins de 24 heures donc, le ministre de la santé a accordé audience aux ambassadeurs de Chine et de Russie. Pour examiner la possibilité d'une commande dans les meilleurs délais, le ministre s'est entouré de son ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière le professeur Ismaïl Mesbah, la directrice générale de la pharmacie et des équipements médicaux, le directeur général de l'institut Pasteur et la directrice générale de la Pharmacie centrale des hôpitaux. Lors de l'audience accordée à l'ambassadeur de Chine en Algérie, Abderrahmane Benbouzid a commencé par réaffirmer l'attachement de l'Algérie à acquérir le vaccin dès sa mise en circulation ne manquant pas d'évoquer avec M. Li Lianhe, «l'état de disponibilité du vaccin dans les laboratoires de production chinois». L'ambassadeur chinois a été clair dans sa réponse affirmant que le vaccin «sera prêt dans la courte période à venir». Bonne nouvelle pour l'Algérie qui a toutes les chances d'être parmi les premiers pays à recevoir sa commande, notamment en raison de l'étroite collaboration bilatérale avec la République de Chine dans le domaine de la santé qui a été renforcée dans ces conjonctures marquées par la propagation de la pandémie. Une collaboration qualifiée d'ailleurs de «fructueuse et particulière» par le diplomate chinois. Il ne faut pas oublier aussi que le président chinois, Xi Jinping, avait promis, en juin dernier, que les pays africains, dont l'Algérie, seront parmi les premiers à bénéficier d'un vaccin fabriqué en Chine. «Les pays africains seront parmi les premiers à bénéficier d'un vaccin fabriqué en Chine», avait affirmé Xi Jinping lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique consacré à la solidarité face au Covid-19, auquel le chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune avait pris part en visioconférence.

Du côté de la Russie, la coopération est aussi de mise. Hier, c'est avec l'ambassadeur russe que le ministre Benbouzid a évoqué la disponibilité du «Sputnik V»qui vient d'être enregistré et dont la production industrielle est prévue en septembre. Le ministre a rappelé les «instructions du président Tebboune afin que l'Algérie soit parmi les premiers pays acquéreurs du vaccin anti-Covid-19, pour la préservation de la santé des citoyens», avant d'aborder «l'élargissement et le renforcement des domaines de coopération bilatérale dans le domaine de la santé» afin d'appuyer la demande de réservation de l'Algérie d'une quantité de vaccins parmi la vingtaine de pays qui a déjà passé des pré-commandes d'un total dépassant le milliard de doses. Lors de cette rencontre, M. Igor Beliaev a commencé par confirmer la disponibilité du vaccin sur le marché international fin 2020, voire début 2021 avant de se réjouir «du chaleureux accueil qui lui a été réservé» et de saluer les «relations privilégiées et ancestrales entre les deux pays». L'Algérie a donc toutes ses chances de bénéficier de son quota auprès de son allié russe. En fait, il est clair que l'Algérie va passer commande auprès des laboratoires russes et chinois, en même temps, non seulement pour s'assurer de recevoir le vaccin le plus rapidement possible, mais aussi pour garantir des quantités suffisantes à la population... Surtout qu'il faut s'attendre à ce que les commandes soient limitées en nombre afin que tous les pays puissent accéder au vaccin.