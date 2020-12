Bonne nouvelle pour les Algériens qui souhaitent rentrer au pays. De nouveaux vols de rapatriement sont programmés à partir de demain. En effet, la compagnie aérienne nationale a annoncé que les Hautes autorités du pays avaient donné leur feu vert pour programmer de nouveaux vols pour le retour de nos compatriotes encore bloqués à l'étranger. Comme durant la dernière opération du même genre qui avait eu lieu, entre les 14 et 18 décembre derniers, Air Algérie fait savoir qu'un programme détaillé sera publié très prochainement. Selon, Noureddine Belmeddah, député en charge de l'émigration, il s'agira de plusieurs dizaines de vols vers et au départ de plusieurs destinations, notamment la France et l'Espagne, deux pays où réside une importante communauté algérienne. La Grande-Bretagne est, elle, exclue de ce programme. Avec l'apparition d'une cellule mutante au Royaume -Uni, le gouvernement a décidé d'interdire toutes les liaisons aériennes avec le pays de la reine Élisabeth II. Plusieurs pays dans le monde ont fait de même, car la situation en Angleterre est des plus inquiétantes.

Les autorités sanitaires ont même fait savoir qu'elle était «hors» de contrôle avec un virus mutant 70 fois plus contagieux que la souche originale. Pour revenir à ce fameux programme des vols de rapatriement, on connaît déjà celui en provenance de la capitale française. La société Aéroports de Paris (ADP) a «grillé» la compagnie algérienne en dévoilant un plan de vol entre Alger et Paris, à partir du 23 décembre jusqu'au moins le 23 janvier. L'ADP révèle qu'Air Algérie effectuera un vol quotidien entre Alger et Paris et un vol retour Paris- Alger le même jour. Le départ de l'aéroport d'Alger Houari Boumediene aura lieu à 9h30 pour une arrivée à Paris Orly (Terminal 4) à 11h30. Le retour sera effectué au départ de l'aéroport Paris-Orly (Terminal 4) à 13h00 pour une arrivée à 15h15 à l'aéroport international d'Alger. Ce calendrier a vite déchaîné la Toile, puisque dès sa publication, des pages Facebook ont conclu que c'était un retour «normal» du trafic aérien. Une fake news qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux avant d'être reprise par certains médias. Le porte-parole d'Air Algérie a dû démentir l'information en soulignant que «pour le moment il ne s'agissait que de vols de rapatriement». Il a aussi précisé que le retour des vols commerciaux était une décision de souveraineté nationale qui ne pouvait être annoncée que par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. De plus, les autorités sanitaires avaient fait savoir qu'il n'y aura pas de reprise du trafic aérien «régulier» avant le début de la campagne de vaccination. Celle-ci a été annoncée par le chef de l'État pour le mois de janvier prochain. Mais cela ne signifie nullement que c'est un «ded ligne» pour la réouverture des frontières. Même avec le vaccin, il faudrait certainement attendre un peu de temps avant d'envisager le retour des voyages. Le temps que la situation sanitaire à travers le monde se stabilise. En attendant, Air Algérie ne va pas chômer. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a fait savoir que le nombre d'Algériens souhaitant rentrer au pays s'élève à 25 000 personnes. Ce qui devrait éviter la banqueroute à notre fleuron national.