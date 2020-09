L'attaque à l'arme blanche, perpétrée par un Pakistanais près des anciens locaux de l'hebdomadaire satirique, Charlie Hebdo, à Paris, a révélé quelques détails intéressants sur le prétendu suspect algérien. Souvenons-nous qu'au départ, il a été arrêté pour un prétendu lien avec l'auteur de l'attaque. Les médias hexagonaux et même certains sites d'infos algériens, avaient «condamné» le jeune homme, sans attendre les conclusions de l'enquête. La «horde médiatique» a été démentie, puisque le jeune homme a été relâché quelques heures après son arrestation. La version définitive est que l'Algérien n'a, non seulement, rien à voir avec l'attaque, mais a même tenté d'arrêter l'assaillant. Cette vérité, tirée des dossiers des enquêteurs a été révélée par le média français Actu Paris. L'on apprend, de même source, que l'enquête, toujours en cours, révèle que l'Algérien n'a rien à voir avec l'attaque qui a fait, rappelons-le, deux blessés graves. Bien au contraire, l'Algérien tentait de rattraper l'auteur présumé de cette attaque. Me Lucie Simon, avocate du ressortissant algérien, évoque «un jeune homme héroïque». En premier lieu, la police française l'a qualifié de «deuxième suspect». Malgré les doutes des enquêteurs sur sa supposée implication dans cette agression, l'homme a été interpellé à la station de métro Richard-Lenoir. Dans un tweet, l'avocate dénonce: «On l'a menotté, cagoulé devant les caméras, placé en garde à vue, malgré les témoins et les vidéos». Selon une source judiciaire, «son récit qui consiste à dire qu'il a été témoin, a poursuivi l'auteur et a ensuite été menacé, a été corroboré par l'enquête». Me Lucie Simon résume cette affaire: «Le deuxième suspect n'est autre qu'un jeune homme héroïque qui a tenté d'arrêter l'assaillant». Sa garde à vue a pris fin vers 23 heures, vendredi.