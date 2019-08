L’Algérienne des eaux (ADE) justifie les désagréments liés au manque d’eau potable dans plusieurs régions du pays durant les deux jours de la fête de l’Aïd El Adha. «La station électrique n°1 de la wilaya de Bouira a connu dans la nuit de samedi à dimanche, une interruption d’alimentation en énergie électrique, qui a duré quatre heures, causant ainsi une perturbation d’alimentation en eau potable, dans quatre wilayas du pays», a ainsi expliqué le directeur général de l’ADE, Ismaïl Amirouche.

Ce dernier a encore précisé dans le même document, que cette station «alimente trois branches allant vers la wilaya de Tizi Ouzou (côté Azzazga), la wilaya de M’sila (côté Boussaâda) ainsi que vers la wilaya de Médéa».

Ismaïl Amirouche a fait savoir qu’il s’agit «de grandes installations qui alimentent ces wilayas à partir du barrage de Koudiet Acerdoune (Bouira). Ainsi, à cause de cet incident technique survenu samedi vers minuit jusqu’à dimanche vers 4 h00, l’écoulement de l’eau potable s’est interrompu dans plusieurs conduites et réservoirs, ce qui explique cette perturbation enregistrée précisément à Bouira, Tizi Ouzou, M’sila et Médéa», a précisé le premier responsable de l’ADE.

Le responsable a enfin indiqué que d’après les estimations de l’Algérienne des eaux «nous estimons que 90 % de la population algérienne ont été correctement alimentés en eau potable durant l’Aïd El Adha alors que seulement 10 % de la population ont connu une perturbation». Il faut dire que la célébration de l’Aïd El Adha n’a pas été joyeuse pour de nombreux citoyens ayant été touchés par cette pénurie d’eau, qui plus est à cette période. A l’image des régions situées à Bouira, l’alimentation en eau potable a également été suspendue dans plusieurs localités d’Alger. Pis encore, certaines ont été contraintes de rester sans eau durant plus de deux jours, on imagine alors le désarroi des riverains, particulièrement les températures qui ont marqué une hausse record au premier jour de l’Aïd.

D’après des échos médiatiques, beaucoup d’habitants de ces régions n’ont pas pu accomplir le Sacrifice de l’Aïd, à cause de l’insuffisance en eau potable.

Outre le fait de célébrer cette fête tant attendue dans des conditions aussi désastreuses, le désœuvrement des citoyens ne s’est pas arrêté là. C’est du moins, ce que confirmeront les automobilistes ayant emprunté mardi dernier, l’autoroute Est-Ouest. Ces derniers sont restés des heures durant, bloqués au niveau de Lakhdaria, dont les habitants, en guise de protestation ont eu recours à la coupure de la circulation au niveau de l’autoroute Est-Ouest, dans les deux sens, et ce, après avoir organisé un rassemblement devant le siège de l’ADE. Cette situation avait induit une interminable file d’attente de véhicules sur la route. Le calvaire a commencé vers 11h du matin. Ce n’est qu’à partir de 14 h que le trafic a repris une activité normale.

Par ailleurs, l’alimentation en eau potable a été marquée, dès le premier jour de l’Aïd, par des coupures récurrentes dans plusieurs localités de (Mohammadia) la wilaya d’Alger dont, Draria, Sebbala, Oued Terfa, Ouled Fayet, Aïn Naâdja, Bouzaréah, Dar El-Beïda, Zéralda, Staouéli, Birkhadem, Birtouta, Baba Ali, Saoula, Aïn Benian, Chéraga ou encore les Bananiers.

Signalons que la pénurie de cette ressource vitale pour le quotidien des citoyens, n’est pas un fait nouveau pour nombre de localités, pour lesquelles ce phénomène perdure depuis des années.