Elle fait le buzz on-line et cartonne en librairie. Léna Mahfouf, une Française d'origine algérienne, connue sur Instagram sous le nom de «Lena Situation» est au firmament de la gloire.

À peine 23 ans, la jeune Léna toise déjà l'ex-président des Etats Unis. Son livre Toujours Plus, publié en 2020, fait fureur dans les librairies: 274000 exemplaires vendus ce qui le place juste derrière l'autobiographie de Barack Obama et le dernier prix Goncourt. Elle fait ainsi une fulgurante entrée dans le champ littéraire français et ce n'est qu'un débat. C'est un premier essai dans le monde du livre après avoir quitté sa sphère virtuelle où elle régnait avec ses 2,8 millions de fans sur Instagram, 1,8 million de followers sur YouTube. Dans son livre, elle raconte, elle se raconte et distille des conseils de vie pour s'aimer toujours un peu plus et adoucir le quotidien souvent dur et pénible. Elle est parvenue à entretenir des liens très étroits avec ses fans d'Instagram ou de YouTube. La jeune femme représente une nouvelle génération de lifestylers. Sa méthode tranche avec le style lisse et plat des autres stars de la beauté. Léna crée et innove. Elle ne fait rien sans un brin d'humour, n'hésitant pas à se moquer d'elle-même ou de sa chambre en bordel. Sa personnalité et ses conseils de vie en deviennent même plus importants que ses conseils de fringues. Une manière de faire qui lui donne le statut d'influenceuse la plus connue de l'Hexagone et travaille pour de grandes marques comme Dior, Zara. Elle est conviée dans les plus raffinés défilés de mode qu'elle marque de son empreinte. À chaque vidéo qu'elle poste, elle cartonne, des millions de vues. Son livre devenu un best-seller, vient rajouter une médaille de plus à son tableau déjà bien garni. Elle est née de parents immigrés algériens, poussés à l'exil par le terrorisme qui sévissait en Algérie au milieu des années 1990. C'est sa mère, Sabrina Mahfouf, styliste modéliste, qui lui «inocule» ce virus de l'amour de la mode. Son père, Karim Mahfouf est également artiste marionnettiste.